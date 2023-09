La Fouillade. Un café des aidants à la Maison de santé

En cette période de rentrée, septembre est synonyme de remise en forme des multiples actions après la période estivale de léthargie. Ainsi va, en particulier à l’échelle locale pour la Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) "les Serènes" qui lance son processus.

Après la mise en place et le démarrage sur les chapeaux de roues des ateliers "capital santé", destinés aux seniors et auxquels participent déjà quelque 130 personnes, le 21 septembre, à la salle sous la médiathèque sera lancé, "comme cela se fait dans beaucoup de villes", précise Christiane Trézières, le "café des aidants Serènes". Destiné aux accompagnants, aux proches de malades en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge, il sera animé, chaque troisième jeudi du mois de 15 heures à 17 heures, par Pablo Osorio, psychoclinicien installé à la MSP et un travailleur social du Point Info Senior.

Le premier thème décliné sera "Et moi dans tout ça !" ou l’occasion pour chaque aidant de rappeler sa manière de fonctionner pour arriver, malgré tout, à conserver quelques plages personnelles.

Les cafés des aidants sont des lieux, des temps et des espaces d’information, d’échanges et de rencontres, animés par des travailleurs sociaux et des psychologues bénéficiant d’une expertise sur la question des aidants. Ils sont ouverts à tous les aidants non professionnels, quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Les rencontres sont basées sur le principe de la convivialité, autour d’un café, et sont ouvertes à tous les aidants.

Lors de chacune des séquences, un thème précis est proposé dans le cadre d’un programme. Ce qui sera le cas à La Fouillade. Elle se poursuit par un débat coanimé par les professionnels en vue d’un partage d’expérience entre les aidants. Le choix du lieu est prépondérant. Il doit être convivial, facile d’accès et se tenir sur des créneaux horaires facilitant la venue des aidants qui ont une activité professionnelle.