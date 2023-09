Decazeville. Face aux critiques, l’organisation joue la carte verte

Via une pétition puis une manifestation, des opposants ont demandé l’annulation du rallye, en avançant des arguments écologiques. Une semaine avant le départ, les organisateurs répondent avoir pris des mesures à ce niveau.

Avant les premiers tours de roue, la polémique. La première édition du rallye Terre de Découverte, programmée les 16 et 17 septembre dans le Bassin decazevillois, suscite des oppositions. Lancée au début de l’été par Jean-Louis Calmettes, ancien élu Europe écologie-Les Verts, une pétition demandant l’annulation de l’épreuve a réuni à ce jour 639 signatures. De plus, une trentaine de personnes a pris part à une manifestation, dimanche dernier, à l’appel du collectif Vivre et Alentours. "Ce rallye soulève de nombreux problèmes d’écologie, de santé et de conscience", avance le collectif, inquiet de la pollution qui pourrait être engendrée par le passage des voitures sur "des anciens sols industriels potentiellement pollués par des matériaux et produits nocifs et dangereux, dont les poussières pourraient atteindre les spectateurs et plus largement les habitants de Decazeville".

Un règlement spécifique mis en place avec la fédération

En réponse à ces critiques, l’écurie Défi Racing, organisateur de la course, avance avoir travaillé avec la Fédération française de sport automobile sur l’élaboration d’un réglement spécifique. Selon Yves Sanhes, le président de l’écurie, il comprend notamment le récupération des déchets et la mise en place de bâches dans le parc d’assistance, sur lesquelles seront positionnées les voitures afin d’éviter les infiltrations dans le sol.

De plus, pour compenser l’empreinte carbone, les organisateurs ont également prévu une plantation d’arbres dans la forêt de la Vaysse, à quelques encablures du site. L’engagement de remettre intégralement les lieux en état et à l’identique a été pris auprès des partenaires et de la communauté de communes, propriétaire des lieux. L’organisation met aussi en avant l’utilisation d’énergies nouvelles. "Quasiment tous les véhicules de l'organisation seront électriques ou à énergies nouvelles. Nous espérons également pouvoir faire de même pour les voitures ouvreuses", déclarait Yves Sanhes lors de la présentation officielle du rallye il y a quelques mois. Une action baptisée Terre de Partage à également été mise en place en partenariat avec la Maison d’accueil spécialisée de l’hôpital de Decazeville. Elle doit notamment permettre aux résidents de découvrir des solutions de mobilité douce.

Face aux poussières, l’arrosage ou la pluie

Enfin, en ce qui concerne le problème des poussières soulevé par Vivre et Alentours, l’organisation a prévu un arrosage du tracé en cas de sécheresse. Au vu de la météo, cela ne devrait pas être nécessaire, puisque les prévisions promettent un week-end arrosé sur le Bassin.

Reste à savoir si ces mesures suffiront à convaincre les opposants de cette nouvelle épreuve.