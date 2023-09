Marché de Rodez : Christophe Lailler a choisi l’agriculture bio par conviction

Christophe Lailler et sa compagne Anne Sautin se sont lancés dans l’agriculture biologique en 2012, à Cassagnes-Bégonhès. Légumes, bières artisanales et confitures, un choix de vie par conviction qui s’est révélée être une passion.

Christophe Lailler et sa compagne Anne Sautin, maraîchers et producteurs, produisent des légumes, des bières artisanales et des confitures à Cassagnes-Bégonhès. "Nous produisons tout nous-mêmes. Nous achetons juste les matières premières pour la bière que nous transformons par la suite pendant la saison creuse, le but étant de travailler toute l’année." Une diversification de leur activité qui a été réalisée petit à petit.

"Le but est de se faire plaisir"

Christophe Lailler, ayant étudié les sciences de l’éducation, n’était pas prédestiné à exercer ce métier. Après deux-trois ans de woofing en agriculture biologique en Nouvelle-Zélande, cette passion se révèle à lui. "J’aimais bien les plantes mais c’est cette expérience qui m’a donné envie de m’installer." Après avoir passé une formation agricole pour adultes, il s’installe en 2012, avec sa compagne. Ils commencent par produire et vendre des légumes. Puis diversifient leurs activités en produisant des confitures et de la bière artisanale, il y a trois ans de ça. Leur ambition ne s’arrête pas là, puisqu’ils prévoient, dans les années à venir, de développer la culture de champignons.

Tomates, radis noirs, betteraves… Pour Christophe Lailler et Anne Sautin, la sélection des légumes n’est pas aléatoire. Bien qu’ils gardent sur leur étalage les produits que leurs fidèles clients apprécient, ils cherchent tout de même à se renouveler. Cette année, des aubergines viennent se rajouter à leurs classiques ainsi que plus de choix de piments. "Le but est de se faire plaisir. Les piments, on en consomme. On veut faire découvrir les produits que l’on aime bien." Christophe Lailler et sa compagne se sont lancés dans l’agriculture biologique par conviction. "On est impliqué dans l’écologie, on s’est mis dans l’agriculture sans vraiment se poser la question. Certaines biomolécules sont autorisées dans l’agriculture biologique telles que le souffre et le cuivre. Nous avons souhaité ne pas en user. Nous utilisons uniquement du fumier d’un agriculteur bio et un petit peu de calcaire broyé." Ayant une surface de 2 500 m2, Christophe Lailler utilise la technique bio-intensive. Une planche de culture permet de cultiver entre trois et cinq légumes différents en même temps. Des produits qu’ils vendent tous les mercredis au marché de Rodez, sur la place du Bourg, et cela depuis six ans. "C’est le seul marché que nous faisons, nous avons une clientèle fidèle. Il y a des gens qui sont présents depuis notre premier rendez-vous ruthénois."