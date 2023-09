Decazeville : le riche programme des Journées du patrimoine

Les visites et animations proposées sur le Bassin et la vallée du Lot lors de la 40e édition des Journées du Patrimoine ne manquent pas, en lien avec l’office de tourisme communautaire.

Jeter un regard nouveau sur un territoire qui comporte un patrimoine riche et varié, tel est, année après année, l’objectif des Journées européennes du patrimoine. Une démarche appréciée et… gratuite.

Au programme sur le Bassin decazevillois, on retrouvera ainsi, vendredi 15 septembre, à 15 heures, une visite du château de Gironde (extérieur uniquement) et de sa chapelle, avec une intervention d’André Romiguière (ATVL). Samedi 16 septembre, à 10 heures, balade dans les rues de Combes, qui s’est développé autour du carreau de la mine et des découvertes. À 14 heures, visite du Chemin de croix de Gustave Moreau en l’église Notre-Dame de Decazeville : 14 toiles uniques de l’artiste du symbolisme en France. À 16 heures, Aubin, le Plateau des Forges du Gua, découvrez la naissance d’une industrie et d’un quartier.

Dimanche 17 septembre, à 15 heures, site du Fort d’Aubin. Prenez de la hauteur et imaginez Aubin au Moyen-Âge. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, visite de la chapelle des Gabarriers à La Roque-Bouillac. Des trésors insoupçonnés vous y attendent.

Musées et scénographies

Aubin, Musée de la Mine Lucien Mazars qui est un véritable miroir de l’histoire industrielle du Bassin, libre participation. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14 heures à 19 heures, Maison départementale de la mémoire, résistance, déportation et citoyenneté, présentation de l’histoire de la Seconde guerre mondiale (libre participation). Samedi, de 14 h à 18 h, et dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30, Musée les Mémoires de Cransac et son interprétation contemporaine "La Triangulaire de Cransac". Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, musée du Patrimoine minier et industriel à Decazeville.

Samedi 16 septembre : à 14 heures à 17 h 30, franchissez les portes du temps de l’espace scénographique "Terra Olt", à Saint-Parthem. Samedi et dimanche, à 10 heures et à 18 heures, émerveillez-vous au Petit théâtre de Pierre-Marie et Maison de Marie-Pierre, à Saint-Santin.

Sorties nature

Dimanche 17 septembre, randonnée patrimoniale "De l’eau au charbon en passant par la Montagne qui brûle", à Cransac, RDV à l’office de tourisme, départ à 9 heures, réservation obligatoire : office de tourisme et du thermalisme 05 65 63 06 80.

Dimanche 17 septembre, sortie nature à la découverte du site Natura 2000 du Puy de Wolf. Rendez-vous place de la République, à Firmi, à 14 h 30, inscription obligatoire (nombre de places limité), auprès du service culture de Decazeville communauté, au 05 65 43 90 86.

En outre, les scolaires auront droit à une visite commentée le 15 septembre : "La vie du mineur à Cransac en dehors de la mine et le patrimoine sportif cransacois", avec, en prime, une démonstration de quilles de huit.