Du poulet et de la dinde contaminés à la listériose : rappel massif de produits dans les supermarchés français

Cuisses de poulet, osso bucco de dinde et autres : plusieurs de ces types de produits pourraient provoquer une toxi-infection alimentaire.



Cuisses et pilons de poulet, cordons bleus, osso bucco de dinde : amateurs de ce type de produits attention, il y a de la listériose dans la volaille vendue dans les supermarchés. C'est une toxi-infection susceptible de provoquer fièvre plus ou moins élevée, accompagnée de maux de tête et parfois de troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements), et dans certains cas plus graves méningites et encéphalites.

Voici les produits qui font l'objet d'un rappel dans toute la France.

Hauts de cuisses de poulet jaune Maître Coq vendus chez Leclerc, Casino, Système U et Intermarché, Lot rappelé : 032292304000.

032292304000. Hauts de cuisse de poulet jaune Eco +, vendus chez Leclerc, Lot rappelé : 032292304000.

Haut de cuisses de poulet Netto, vendus chez Netto, Lot rappelé 032292304000

"Morceaux choisis" de poulet jaune Maître Coq nourris au maïs, vendus chez Leclerc, Système U, Auchan et Intermarché, Lot rappelé : 032292304000

032292304000 Cordon bleu de dinde U x 2 barquette 200g, vendu chez Système U, Lot rappelé Q230

Cuisses de poulet 500g Le Gaulois, vendues chez Intermarché, Leclerc et Système U, Lot rappelé 3013018241

Cuisses de poulet Simpl, vendues chez Carrefour, Lot rappelé : 3 013 018 251



Si vous avez congelé, jetez

Plusieurs autres lots de morceaux de poulet ou de dinde sont également contaminés par la listériose. Néanmoins, si vous avez congelé ces produits faisant l'objet d'un rappel, il est recommandé de ne pas les consommer, de les détruire ou de le rapporter au lieu d’achat pour remboursement.

Tous les produits touchés par cette contamination potentiellement dangereuse sont sur le site Rappel Conso.