Luc-la-Primaube. La rentrée de l’école de football

La journée de rentrée pour l’école de foot de Luc Primaube Football Club (U13, U15 et U17 le matin et U7, U9 et U11 l’après-midi) s’est effectuée ce week-end à la maison du foot au stade d’honneur de La Primaube.

En plus des formalités administratives, le paiement de la cotisation a été honoré. Courant septembre, tous les samedis, seront organisées des portes ouvertes pour les catégories U7, U9 et U11, en priorité de 10 h 30 à 12 heures.

Pour les personnes n’ayant pu participer à cette journée d’inscription ou les retardataires, prendre contact auprès des responsables de catégories : Thierry Olier (06 08 74 52 47) pour les U7, Jean-Tristan Bou (06 82 49 85 51) et Christophe Bouniol (06 84 45 33 93) pour les U9, de Stéphane Cérès (06 24 83 48 17) ou Olivier Heitzmann (06 81 01 30 03) pour les U11, Louis Sola (06 38 87 73 99) pour les U13, T. Bousquet (06 28 84 27 96) pour les U15 et Thierry Olier (06 08 74 52 47) pour les U17. Pour plus d’informations, contacter Thierry Olier au 06 08 74 52 47.

Horaires des entraînements au stade François-Niarfeix

Le mercredi de 10 h 30 à 12 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h pour les U7 ; le mercredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h pour les U9 ; le lundi de 18 h 15 à 19 h 30, le mercredi de 15 h à 16 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h pour les U11 ; le lundi de 18 h 30 à 19 h 45, le mercredi de 15 h à 16 h 30 et le samedi de 10 h 30 à 12 h pour les U13 ; le mercredi de 17 h 45 à 19 h 15 et le vendredi de 18 h 30 à 20 h pour les U15 ; le mardi de 19 h à 20 h 30 et le vendredi de 19 h à 20 h 30 pour les U17.

NB : Pensez à aller chercher votre Pass’Luc-la-Primaube sports et loisirs à la mairie de Luc-la-Primaube (aide allouée aux familles domiciliées sur la commune via la distribution de 3 Pass’Luc-la-Primaube sports et loisirs à valeur faciale de 10 € par jeune de 3 à 18 ans et par étudiant ou apprenti jusqu’à 25 ans révolus, pour la saison septembre N/juin N + 1).