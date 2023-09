Séisme au Maroc : aides débloquées, attente de sollicitation, comment la France réagit après le drame

Voilà plus de 48 heures désormais qu'un séisme meurtier a frappé le Maroc, vendredi 8 septembre 2023. Plusieurs pays, dont la France, ont tendu la main au royaume pour apporter une aide.

Le bilan provisoire est de 2 122 morts et autant de blessés : le séisme qui a frappé le Maroc, dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023, a été meurtrier. Beaucoup de pays ont rapidement indiqué qu'ils étaient prêts à aider le royaume touché. Dont la France, sans pour autant être sollicitée.

"La France se tient prête à aider"

Dès le 9 septembre, la France a réagi. Par la voix d'Emmanuel Macron, d'abord. "Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc. La France se tient prête à aider aux premiers secours", avait déclaré le chef de l'Etat.

L.e ministère des Affaires étrangères a embrayé, disant que "la France a appris avec une grande émotion le terrible tremblement de terre qui a fait des centaines de victimes et de blessés. La France présente ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches", a-t-il écrit sur Twitter, en renseignant deux numéros de tlépéhone, "pour les demandes de renseignement et d'aide". Le +212 537 689 900 au Maroc, et le 01 43 17 51 00.

#Maroc | La France a appris avec une grande émotion le terrible tremblement de terre qui a fait des centaines de victimes et de blessés. La France présente ses sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.



Pour toutes demandes de renseignement ou d'aide,… pic.twitter.com/K6hR2cBNAM — France Diplomatie\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@francediplo) September 9, 2023

Multiples dons

Depuis la France, de multiples mesures ont été prises. Samedi, les trois régions méditerranéennes, dont l'Occitanie donc, ont décidé de débloquer un million d'euros d'aide humanitaire pour le Maroc. La Croix-Rouge, le Secours populaire ou encore la Fondation de France ont, de leur côté, fait un appel aux dons.

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna a annoncé, ce lundi 11 septembre, que la France va "consacrer 5 millions d'euros pour les ONG sur place, marocaines, françaises et internationales, pour qu'elles puissent travailler".

Maroc: Catherine Colonna (@MinColonna), ministre de l'Europe et des Affaires étrangères annonce que la France va déployer 5 millions d'euros pour les ONG sur place pic.twitter.com/pg3D1P4Hqd — BFMTV (@BFMTV) September 11, 2023

La position marocaine

En plus de la France, de très nombreux pays ont manifesté leur soutien au Maroc. La Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, l'Inde, l'Ukraine, la Russie et aussi l'Algérie. Les deux voisins sont au cœur d'une profonde crise diplomatique depuis septembre 2021, date à laquelle Alger décidait de fermer son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc.

Mais le royaume n'a pas donné suite, pour l'instant, aux sollicitations de l'Hexagone. Pour la géographe Sylvie Brunel, ancienne présidente de l’association humanitaire Action contre la faim, il y aurait une autre explication à ce manque de réactivité : "Le roi Mohamed VI veut garder la main sur son pays, c’est aussi une forme de fierté nationale […] L’aide humanitaire internationale va toujours des pays développés aux pays non développés. En tant que pays émergent, qui se veut interlocuteur de l’Europe et qui aspire à un statut de puissance régionale en Afrique, Rabat veut montrer qu’il est souverain, capable de piloter les secours, et ne pas se comporter comme un pauvre pays meurtri que tout le monde vient charitablement secourir", a-t-elle déclaré au Figaro.

Réactions en France

Sur France 2, ce lundi 11 septembre 2023, Gérald Darmanin a rappelé que "le Maroc et la France sont deux pays frères. La France se tient à disposition du Maroc, qui est un grand pays africain avec une grande protection civile", a-t-il enchaîné, expliquant que le royaume "est capable de répondre à ce genre de difficultés tout seul". Le refus de l'aide de la France n'est pas en lien avec les relations diplomatiques compliquées entre les deux pays, selon le ministre de l'Intérieur, qui a répété : "nous sommes à la disposition de nos amis marocains".

\ud83d\udd34\ud83d\udde3\ufe0f "Le Maroc est capable de répondre à ces difficultés tout seul"



Gérald Darmanin "ne croit pas" que le refus de l'aide de la France soit lié à des raisons politiques et rappelle que les deux pays sont "frères". #Les4V @GDarmanin pic.twitter.com/Pts7ztnh0s — Telematin (@telematin) September 11, 2023

"Tous les contacts sont pris à tous les niveaux", a assuré, de son côté, Catherine Colonna. "Le président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec le roi du Maroc, j'ai eu, moi-même, mon homologue encore longuement dimanche. Des gens souffrent, ont besoin d'aide, nous sommes tous prêts à répondre", a-t-elle poursuivi, sur RMC, rappelant que le Maroc "est un pays souverain, maître de ses choix qu'il faut respecter."

Catherine Colonna (@MinColonna) affirme qu'Emmanuel Macron "a échangé à de nombreuses reprises" avec le roi du Maroc depuis le séisme pic.twitter.com/79B3yw7znX — BFMTV (@BFMTV) September 11, 2023

L'ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, a également pris la parole à ce sujet, sur Franceinfo, ce 11 septembre. "Il y a un contexte de très fortes tensions entre le Maroc et la France. Ces tensions, elles durent maintenant depuis longtemps", a-t-il souligné. "Personnellement, je pense qu'il faut partir de cette réalité pour dépasser les susceptibilités qui pourraient s'exprimer, et qu'il est important pour la France de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche, et de faire en sorte que l'aide française puisse être acheminée par tous les moyens possibles".

Aide internationale au Maroc : "Il y a un contexte de fortes tensions entre la France et le Maroc (…) Il faut dépasser les susceptibilités. Nous pourrions parfaitement faire transiter notre aide par l’Union européenne", propose l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin. pic.twitter.com/punBVTbzOk — franceinfo (@franceinfo) September 11, 2023

Quatre pays appelés par le Maroc

Pour rappel, dans la soirée de dimanche 10 septembre, le Maroc a annoncé, via un communiqué, avoir accepté l'aide de quatre pays pour "envoyer des équipes de recherche et de sauvetage". Il s'agit de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, des Émirats arabes unis et enfin du Qatar.