Séisme au Maroc : Croix-Rouge, Unicef, banque alimentaire... comment apporter son aide ?

Le tremblement de terre meurtrier qui a secoué le Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023 a causé la mort d'au moins 2 000 personnes, selon un dernier bilan provisoire. Comment apporter son aide depuis la France ? Voici diverses possibilités.

La Croix-Rouge

"Les prochaines 24 à 48 heures seront cruciales pour sauver des vies. Les efforts de recherche et de sauvetage seront bien entendu prioritaires en parallèle avec la prise en charge de ceux dont nous savons qu’ils ont survécu." Ce sont les mots de Caroline Holt, directrice mondiale des opérations pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge française a, sur son site internet, ouvert une section "Urgence Maroc", dans laquelle il est possible de faire des dons, pour répondre aux besoins en aide humanitaire.

Pour faire un don, cliquez sur ce lien.

Le Secours populaire

Dès le samedi 9 septembre, le Secours populaire annonçait avoir mené une première action : "50 000 € sont débloqués du fonds d’urgence pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu (abris, aide alimentaire, kits d’hygiène et de soins, etc.)". Dans la foulée, il a lancé un appel aux dons.

"Toutes les initiatives de collecte d’argent sont encouragées et bienvenues. Le fonds d’urgence permet au Secours populaire et à ses partenaires de mettre en œuvre immédiatement les réponses aux besoins, sans attendre l’arrivée des dons financiers qui le reconstituent ensuite", poursuit le Secours populaire.

Pour faire un don, cliquez sur ce lien.

Fondation de France

De son côté, la Fondation de France a mobilisé, dès le 9 septembre également, 250 000 euros pour venir en aide aux habitants touchés par ce terrible séisme. L'association, "présente depuis plusieurs années dans cette zone", a également lancé un appel aux dons.

" Forte de son expérience dans la région et en s’appuyant sur ses partenaires locaux, la Fondation de France déploie rapidement des actions de première nécessité pour venir en aide aux victimes (mise à l’abri, soutien psychologique, …)", explique-t-elle.

Pour faire un don, cliquez sur ce lien.

L'Unicef

Quelques heures après la catastrophe, l'Unicef a déclaré que "nos équipes, déjà actives au Maroc depuis de nombreuses années, sont prêtes à répondre aux besoins des enfants et de leur famille suite au tremblement de terre en soutien au gouvernement marocain à court et à long terme".

Mais elle a également lancé un appel. "Nous avons besoin de votre aide. Merci pour votre généreux soutien, qui aidera, au Maroc comme sur tous les terrains d’urgence, l’UNICEF à répondre aux besoins essentiels de chaque enfant dans le monde", a-t-elle ajouté. Un fonds d'urgence a été mis en place.

Pour faire un don, cliquez sur ce lien.

Banque Alimentaire du Maroc

Il est également possible de faire des dons pour la Banque Alimentaire du Maroc. Elle a renseigné le compte bancaire sur lequel il est possible de déposer des dons. L'IBAN est MA64013780010802005200017948. Quant au code Swift, c'est le BMCI-MAMC.