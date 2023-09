Séisme au Maroc : "Les prochaines 24 à 48 heures seront cruciales pour sauver des vies", prévient la Croix-Rouge

Les opérations de recherche se poursuivent au Maroc, après le tremblement de terre meurtrier qui a tué au moins 2 012 personnes, vendredi 8 septembre 2023.

Au moins 2 012 personnes sont décédées et autant ont été blessées suite au terrible tremblement de terre qui a touché la région du Haut Atlas, au Maroc, vendredi 8 septembre 2023. Les opérations de secours se multiplient.

"Les prochaines 24 à 48 heures sont cruciales"

Caroline Holt, directrice mondiale des opérations pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a tiré la sonnette d'alarme dans un communiqué. "Les prochaines 24 à 48 heures seront cruciales pour sauver des vies", a-t-elle déclaré. "Les efforts de recherche et de sauvetage seront bien entendu prioritaires en parallèle avec la prise en charge de ceux dont nous savons qu’ils ont survécu."

"Plusieurs mois ou années"

Directeur régional du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à la Fédération internationale et du Croissant-Rouge marocain, le Docteur Hossam Elsharkawi s'est d'ores et déjà projeté. La réponse en besoins humanitaires sera longue : "nous envisageons plusieurs mois, voire plusieurs années. Cela ne prendra pas une semaine ou deux, comme notre région l'a vu avec le grand tremblement de terre en Turquie et en Syrie au début de cette année", a-t-il déclaré.

Des zones difficiles d'accès

La FICR a rappelé, dans son communiqué, que "certaines des zones les plus touchées sont assez reculées et montagneuses, donc difficiles d'accès". Comme l'a rappelé à son tour Reuters, l'un des premiers défis pour les secouristes est d'atteindre les villages les plus affectés dans le Haut Atlas, une région montagneuse parfois difficile d'accès où de nombreuses habitations ont été rasées par le tremblement de terre.

Soutien dans le monde

De très nombreux pays du monde ont proposé leur aide au Maroc, depuis le séisme meurtrier de la soirée du 8 septembre. La France, l'Espagne, la Belgique ou encore l'Inde et les Etats-Unis et la Turquie, pour ne citer qu'eux, ont tendu la main au Maroc. L'Algérie, au cœur d'une profonde crise diplomatique avec son voisin, a aussi proposé son aide. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 300 000 personnes ont été affectées par le séisme.