VIDEOS. Séisme au Maroc : le plus puissant depuis plus d'un siècle, mais pas le plus destructeur

Le tremblement de terre qui a frappé le pays à 50 km au sud de Marrakech a pour l'instant fait plus d'un millier de victimes. Environ dix fois moins qu'un seisme de moindre magnitude du 29 février 1960 qui détruisit la ville d'Agadir, tuant plus de 12 000 personnes.



Le séisme de magnitude 6,8 qui a frappé la région de Marrakech au Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre est le plus puissant qui ait frappé le pays depuis 1900, le plus puissant de son histoire contemporaine. Plus d'un millier de victimes sont déjà à déplorer, bilan provisoire.

Le drame d'Agadir

Ce séisme fait écho à celui du 29 février 1960 à Agadir. D'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter, ce tremblement de terre, le plus meurtrier de l'histoire du Maroc, tuant entre 12 000 et 15 000 personnes et faisant quelque 25 000 blessés, soit plus d'un tiers de la population d'Agadir de l'époque. Si ce séisme a été si dévastateur, c'est que son épicentre se trouvait au-dessous de la ville, construite pratiquement sur une faille sismique, réduisant en poussière les bâtiments des quartiers les plus anciens.

Depuis ce drame, la ville d'Agadir a été rebâtie un peu plus au sud avec des bâtiments répondant à des normes sismiques plus strictes, rappelle notre-planete.info. Ce qui ne l'a pas empêché de subir elle aussi des dégâts dans le séisme de la nuit dernière. Dans le Haut Atlas, des villages n'ont pas eu la chance d'avoir des normes sismiques appliquées, comme celui d'Adassil.

Une "faille inverse"

Le séisme s'est produit par une rupture sur l'une des failles responsables des tremblements de terre dans la région. Et précisément une faille inverse, où en raison de la compression les roches se déplacent vers le haut.