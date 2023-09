VIDEOS. Séisme au Maroc : le bilan monte à 1 305 morts, des vies sauvées des décombres par les sauveteurs

Après le puissant séisme qui a touché le pays dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, une course contre la montre commence pour tenter de sauver des personnes ensevelies sous les décombres.

Le bilan du séisme de magnitude 6,8 qui a touché le Maroc et sa capitale Marrakech dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre s'établit ce dimanche soir à 1 305 morts et environ 1 200 blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent, au fur et à mesure que les équipes de secours marocaines et internationales fouillent les décombres des bâtiments effondrés. Plus d'un tiers des victimes dénombrées ont été enregistrées à l'épicentre du séisme, dans la région d'Al-Haoud. Parmi les victimes, on compte un Français de tué et huit autres de blessés.

Une étape habituelle dans ce type de tragédie : intervenir maintenant pour tenter de sauver des personnes, d'arracher des vies des ruines. Une opération délicate, avec la crainte que de nouvelles répliques frappent encore des villages et des villes touchés par le tremblement de terre.

Déjà, chaque vie ramenée à la surface est à chaque fois un miracle en soi, un miracle dont l'abnégation et le courage des sauveteurs sont les principaux moteurs.

Un nouveau né a ainsi été sorti des décombres, selon Alwihda info, alors que toute sa famille a été tuée par le séisme.

Une femme, ensevelie une demie-journée, et même un chat : voici en images ces rares instants de bonheur au coeur d'une tragédie.

Beaucoup d’hommes de femmes et d’enfants sont retrouver sous les décombres mais aussi des animaux comme ce petit chats qui visiblement à passer de longues heures sous les décombres..\ud83d\udc94 pic.twitter.com/5CdbUWnVXq — Les Spectateurs (@les_spectateurs) September 9, 2023

L'équipe de football du Maroc donne son sang

Les autorités marocaines ont également lancé un appel au don de sang pour venir en aide aux milliers de blessés. Un appel massivement suivi par la population. Parmi elle, les joueurs de l'équipe du Maroc, qui devaient jouer ce samedi conte le Libéria à Agadir. Un match bien sûr reporté.

\ud83c\uddf2\ud83c\udde6 | TREMBLEMENT DE TERRE AU MAROC : Les joueurs de l'équipe nationale marocaine de football donnent leur sang pour les victimes du tremblement de terre au Maroc.



Pour rester informé, suivez @les_spectateurs pic.twitter.com/yRiHSJhGOU — Les Spectateurs (@les_spectateurs) September 9, 2023

Le Maroc a décrété ce dimanche soir un deuil national de trois jours.