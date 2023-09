Séisme au Maroc : plus de 2 000 morts dont un ressortissant français, le point ce dimanche matin

Un peu plus de 24 heures après le terrible séisme qui a balayé le Maroc, le bilan continue de s'alourdir. Il a franchi la barre des 2 000 morts, et reste provisoire.

Un puissant séisme a frappé le Maroc, dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023, faisant plus de 2 000 morts, détruisant des bâtiments et semant la panique parmi la population dans de nombreuses villes du pays. Le point un peu plus de 24 heures après ce drame.

Bilan provisoire, un Français parmi les victimes

D'après le ministère marocain de l'Intérieur, 2 012 personnes sont mortes et 2 059 personnes ont été blessées, dont 1 404 gravement, selon les dernières données, toujours provisoires. Un ressortissant français a trouvé la mort lors du séisme, visiblement victime d'un arrêt cardiaque, et huit autres Français ont également été blessés, a-t-on appris samedi de source diplomatique.

La plupart des victimes ont été recensées près de l'épicentre du séisme dans la région montagneuse du Haut Atlas, une zone difficile d'accès, ont dit les autorités marocaines. Le séisme s'est produit peu après 23h00 (22h00 GMT) dans la région d'Ighil dans le centre du Maroc, une zone montagneuse parsemée de villages et de petites exploitations agricoles à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Il s'agit du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis celui qui a frappé Agadir en 1960, faisant au moins 12.000 morts.

300 000 personnes affectées

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que plus de 300 000 personnes étaient affectées par le tremblement de terre à Marrakech et dans ses environs. "Je ne peux pas dormir dans ma maison en raison du choc et aussi parce que la vieille ville est faite de vieilles maisons", a dit un habitant de ce quartier historique de Marrakech, Jaouhari Mohamed, décrivant des scènes de panique au sein de la population après le séisme. "Si l'une tombe, les autres s'effondreront", a-t-il ajouté.

Comment la solidarité s'organise

De nombreux pays à travers le monde, dont la France, ont exprimé leur solidarité et proposé leur aide au Maroc. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé samedi avoir activé le fonds d'action extérieure des collectivités territoriales afin d'appuyer des actions de solidarité qui seront déployées au bénéfice des populations affectées par le tremblement de terre.

"Nous sommes tous bouleversés après le terrible séisme au Maroc", a réagi le président français Emmanuel Macron sur Twitter. "La France se tient prête à aider aux premiers secours." L'ambassade de France au Maroc a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise sur place, avec deux numéros de téléphone mis en place pour "répondre aux demandes de renseignement ou d'aide de nos compatriotes". Il s'agit du +212 537 689 900 au Maroc. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a ajouté d'autres coordonnées, à composer depuis la France : le 01 43 17 51 00.

La Turquie, frappée en février par un double séisme qui a fait plus de 50.000 morts, a exprimé sa solidarité et proposé son aide au Maroc. L'Algérie de son côté a annoncé l'ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux à destination du Maroc, avec lequel elle a rompu ses relations en 2021. Plus localement, l'Occitanie, ainsi que les deux autres régions méditerranéennes de la France, ont débloqué un fonds d'aide humanitaire d'un million d'euros.

De Rabat... jusqu'en Espagne

Le séisme a également été ressenti dans la capitale, Rabat, située à près de 350 km au nord d'Ighil, et dans la ville côtière d'Imsouane, à environ 180 km à l'ouest de l'épicentre. D'après la chaîne de télévision espagnole RTVE, la secousse a aussi été ressentie à Huelva et Jean, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.