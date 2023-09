Séisme au Maroc : la barre du millier de morts franchie, comment joindre les cellules de crise ?

Suite au terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc, vendredi 8 septembre 2023, plusieurs dispositifs ont été mis en place.

Au moins 1 037 personnes sont décédées suite au tremblement de terre qui a frappé le Maroc, vendredi 8 septembre 2023. La région du Haut Atlas a été touchée par un séisme de magnitude 7. Depuis, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Les voici.

Les numéros de téléphone à composer

Dès le milieu de matinée, l'ambassade de France au Maroc a publié un court message. "Suite au tremblement de terre survenu ce vendredi à 23h11, l’ambassade de France a ouvert une cellule de crise", a-t-elle écrit sur les réseaux en indiquant le numéro de téléphone à composer pour joindre cette cellule. Il s'agit du +212 537 689 900 au Maroc. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a ajouté d'autres coordonnées, à composer depuis la France : le 01 43 17 51 00. Il a indiqué que ces services sont mis en place pour "répondre aux demandes de renseignement ou d'aide de nos compatriotes".

"La France se tient prête"

Dans le sillage des propos d'Emmanuel Macron et d'une multitude de pays dans le monde, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a souligné que "la France se tient prête à apporter immédiatement son aide, pour les secours et l'assistance aux populations affectées par cette tragédie".

Le bilan ne cesse de s'alourdir

Dès le début de journée, le bilan était de 300 morts, mais les autorités marocaines ont affirmé que le chiffre allait grimper. 632, 822... et désormais 1 037, selon des ultimes données (toujours provisoires) fournies en milieu d'après-midi, ce samedi 9 septembre. Plus de 1 200 blessés sont à déplorer.