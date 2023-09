EN IMAGES. Un séisme de magnitude 7 frappe le Maroc, au moins 632 morts selon un bilan provisoire

Le Maroc a été touché par un puissant séisme, dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023. Selon un dernier bilan provisoire, 632 personnes sont mortes.

Un puissant séisme s'est produit tard vendredi dans la chaîne montagneuse du Haut Atlas, au Maroc. Au moins 632 personnes sont mortes et 329 autres ont été blessées, a rapporté samedi la télévision publique marocaine, citant le ministère de l'Intérieur.

Bilan provisoire

Le ministère marocain de l'Intérieur a indiqué que ce bilan n'était que provisoire. Un responsable local a déclaré que de nombreuses victimes avaient péri dans des zones montagneuses difficiles d'accès. Selon certains habitants de Marrakech, la plus grande ville située à proximité de l'épicentre du séisme, des bâtiments se sont effondrés dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Des chaînes de télévision locales ont diffusé les images du minaret d'une mosquée tombé avec d'autres débris sur des voitures.

\ud83d\udd34 FLASH - #Maroc : Un puissant #séisme a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, causant d'importants dégâts et semant la panique dans plusieurs villes, notamment Marrakech, une destination touristique prisée. Selon un bilan officiel provisoire, au moins 296… pic.twitter.com/AGnqthLXRl — FranceNews24 (@FranceNews24) September 9, 2023

A deux pas de nos riads … on a eu chaud ! \ud83d\ude30

Pensées aux 100 morts et 50 blessés \ud83d\ude1e ( pour l’instant \ud83d\ude30) #marrakech #seisme #maroc pic.twitter.com/NrdVlSj6vK — Michaël Bizet (@bizet_tjrs_la) September 9, 2023

تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، بإقليم الحوز استشعرتها الساكنة في عدة مدن.#المغرب pic.twitter.com/5aIuZjgukp — 2M.ma (@2MInteractive) September 8, 2023

Forte secousse tellurique de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé la commune d'Ighil, dans la province d'Al Haouz#Maroc pic.twitter.com/3wI3TekUuo — 2M.ma (@2MInteractive) September 8, 2023

تفاصيل الهزة الأرضية المسجلة بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر بإقليم الحوز و التي استشعرها مواطنون في مختلف مدن #المغرب \ud83d\udc47



\u2b05\ufe0f الهزة الأرضية وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء، و سجلت في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز.



\u2b05\ufe0f مركز الهزة الأرضية، التي وقعت على عمق حوالي 8… pic.twitter.com/hOpbGiCxJI — 2M.ma (@2MInteractive) September 8, 2023

"Nos voisins sont ensevelis sous les décombres"

Le ministère de l'Intérieur a appelé la population au calme et indiqué que le tremblement de terre avait frappé les provinces d'Al Haouz, de Ouarzazate, d'Azilal, de Chichaoua et de Taroudant. Montasir Itri, un habitant d'Asni, village situé près de l'épicentre, a déclaré que la plupart des maisons du hameau avaient été endommagées dans le séisme. "Nos voisins sont ensevelis sous les décombres et les gens travaillent dur afin de leur porter secours, en utilisant les moyens disponibles dans le village", a-t-il dit. Plus à l'ouest, près de Taroudant, Hamid Afkir, un enseignant, a expliqué avoir fui sa maison et que des répliques avaient suivi le séisme.

"Pendant environ 20 secondes"

"La terre a tremblé pendant environ 20 secondes. Les portes s'ouvraient et se fermaient d'elles-mêmes alors que je me précipitais (à l'extérieur)", a-t-il déclaré. Le séisme s'est produit peu après 23h00 (22h0 GMT ) dans la région d'Ighil dans le centre du Maroc, à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Selon l'Institut marocain de géophysique, le séisme était de magnitude 7,2. L'Institut géologique américain (USGS) a de son côté indiqué que le séisme était d'une magnitude de 6,8 et qu'il s'était produit à 18,5 km de profondeur. Il s'agit du séisme le plus meurtrier au Maroc depuis le tremblement de terre survenu en 2004 près d'Al Hoceima, dans le nord du pays, qui avait fait plus de 600 morts.

Ressenti jusqu'à Rabat

À Marrakech, des maisons situées dans la vieille ville se sont effondrées et les résidents déblayaient les débris à la main en attendant l'arrivée des équipements adéquats, a déclaré Id Waaziz Hassan, un habitant. Les remparts de la médina de Marrakech ont également été endommagés. Des images ont montré de grandes fissures dans les murs alors que certaines sections se sont effondrées. Un autre habitant de Marrakech, Brahim Himmi, a dit avoir vu des ambulances sortir de la vieille ville.

Il a indiqué que les façades de plusieurs bâtiments étaient endommagées et que des personnes restaient à l'extérieur, craignant une nouvelle secousse. Le séisme a également été ressenti dans la capitale, Rabat, située à près de 350 km au nord d'Ighil, et dans la ville côtière d'Imsouane, qui se trouve à environ 180 km à l'ouest de l'épicentre du tremblement de terre. Des témoins de Reuters ont indiqué que les habitants de ces villes s'étaient également réfugiés à l'extérieur, craignant un nouveau séisme plus puissant.