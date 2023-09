Séisme au Maroc : le témoignage de deux Aveyronnaises installées à Marrakech

Christine Bouviala-Michel et sa sœur Fabienne Bouviala, toutes deux originaires de Salles-Curan, en Aveyron, sont installées à Marrakech. Le séisme meurtrier qui a balayé le Maroc, vendredi 8 septembre 2023, s'est produit à environ 70 km au sud-ouest de la ville.

Christine Bouviala-Michel et sa sœur Fabienne Bouviala sont toutes les deux gérantes de deux riads à Marrakech depuis quelques années. Après avoir passé leurs vacances à Salles-Curan au mois d’août, elles sont retournées à Marrakech pour reprendre leurs activités.

"Réveillées dans la nuit par le bruit"

Cette nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, elles ont pu rassurer leur maman et leurs enfants, après le terrible séisme qui a touché le Maroc, et coûté la vie à plus d'un millier de personnes selon un dernier bilan provisoire. "Réveillées dans la nuit par le bruit, on n’a pas ressenti le tremblement. Rien n’a bougé dans la maison, si ce n’est quelques livres tombés par terre dans la bibliothèque du rez-de-chaussée et quelques bouteilles au sous-sol. Grâce à de récents travaux d’entretien, le riad a tenu le coup, et dans la maison, pas de fissures, aucun dégât", témoignent-elles.

Les deux sœurs ont circulé dans Marrakech : "on ne constate pas de grosses catastrophes, à part un restaurant à la casbah qui s’est effondré et a créé la panique parmi les clients".

Des immeubles effondrés et des blessés

Christine et Fabienne ont pris leur voiture dans la nuit pour aller constater l’ampleur de la

catastrophe : à l’extérieur de la ville, dans la Medina et dans les environs, effectivement, elles ont vu des immeubles effondrés et des blessés installés sur des lits d’hôpital directement dans la rue. Elles ont tenu à rassurer leur maman et leurs enfants : "pour le moment on ne risque rien !".