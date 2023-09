Séisme au Maroc : trois régions de France, dont l'Occitanie, débloquent un million d'euros d'aide humanitaire

Alors que le bilan du séisme meurtrier qui a tristement animé la soirée du 8 septembre 2023 au Maroc s'alourdit, les soutiens continuent de se former.

Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le dernier, provisoire, parle d'au moins 822 morts suite au terrible séisme qui a frappé la région du Haut Atlas, au Maroc, dans la soirée du 8 septembre 2023. Les opérations de soutien continuent d'affluer.

Trois régions de France engagent un million d'euros

En début d'après-midi, ce samedi 9 septembre, les trois régions méditerranéennes, l'Occitanie, la région PACA et la Corse, ont diffusé un communiqué commun. "Fortes de liens méditerranéens anciens et vivants, elles s’engagent immédiatement, ensemble, aux côtés du Royaume du Maroc et expriment leur solidarité totale", est-il écrit : "Un million d’euros sera directement engagé, selon les besoins exprimés par le Maroc, en faveur des victimes du séisme et pour la reconstruction du pays".

"À court terme, nous sommes disponibles"

Dans ce communiqué, signé par Carole Delga, Renaud Meselier et Gilles Siméoni, respectivement à la tête du Conseil Régional d'Occitanie et de PACA ainsi que du Conseil exécutif de Corse, il est mentionné qu'à "court terme, nous sommes disponibles pour intervenir ensemble en faveur de l’aide humanitaire d’urgence".

Le trio ajoute : "de la même façon, avec l’ensemble du monde associatif, nous voulons cibler le soutien sanitaire au Maroc, pour venir en aide aux blessés et aux sinistrés dans cette période très difficile qui s’ouvre. Enfin, cet engagement financier concernera l’effort à venir de reconstruction, sur le plan urbain comme sur le plan agricole, et nous savons déjà que les besoins seront nombreux".

Soutien du monde entier

De très nombreux pays du monde ont affiché leur soutien au Maroc, de la France à la Belgique en passant par l'Inde, la Turquie, les Etats-Unis, l'Ukraine ou encore la Russie. Selon un dernier bilan, toujours provisoire, 822 personnes ont péri dans cette terrible tragédie.