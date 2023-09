Séisme au Maroc : pourquoi la main tendue par l'Algérie a-t-elle une valeur spéciale après le drame ?

De très nombreux pays dans le monde ont apporté leur soutien au Maroc, suite au terrible tremblement de terre meurtrier qui a frappé le Haut Atlas, vendredi 8 septembre 2023. Parmi eux : l'Algérie.

Des images terribles et des soutiens venus du monde entier. Après le séisme meurtrier de magnitude 7 qui a touché le Haut Atlas, à 70 km au sud ouest de Marrakech, vendredi 8 septembre 2023, le Maroc doit se relever. Parmi les innombrables pays qui lui ont tendu la main : son voisin.

"Au peuple marocain frère"

Quelques heures après le drame, samedi 9 septembre 2023, l'Algérie a annoncé l'ouverture de son espace aérien aux vols humanitaires et médicaux avec le Maroc. Dans un communiqué de la présidence de la République, le pays a déclaré qu'il était prêt à fournir une aide humanitaire et tous ses moyens humains et matériels au peuple marocain "frère", si le Maroc en faisait la demande.

Le tournant de septembre 2021

Ce soutien prend du relief par rapport aux autres, tout simplement car le Maroc et l'Algérie sont au cœur d'une crise diplomatique profonde. Il y a à peine un peu moins de deux ans, le 22 septembre 2021, Alger prenait une décision radicale en fermant son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc.

La présidence algérienne justifiait alors ce virage "au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain". "Le Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Les services de sécurité et de la propagande marocains mènent une guerre ignoble contre l'Algérie, son peuple et ses dirigeants", dénonçait, pour sa part, Ramtane Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères.

Le dossier historique du Sahara occidental a notamment contribué à raviver les tensions entre les deux géants du Maghreb. Comme le rappellent nos confrères de TF1, le roi du Maroc, Mohammed VI, avait prononcé un discours, en juillet 2023, dans lequel il disait souhaiter "un retour à la normale" entre les pays voisins.

Le Maroc très durement touché

Selon un dernier bilan provisoire, ce dimanche 10 septembre 2023, plus de 2 000 personnes sont décédées et autant ont été blessées à la suite de ce terrible tremblement de terre. En plus de l'Algérie, la France, les Etats-Unis, la Belgique, la Hongrie, l'Espagne, l'Inde, la Turquie ou encore l'Ukraine et la Russie, pour ne citer qu'eux, ont aussi tendu la main aux Marocains.