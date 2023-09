Séisme au Maroc : après la catastrophe, l'Aveyron se mobilise pour venir en aide aux sinistrés

Alors que le séisme ayant touché le Haut Atlas comptabilise pour l'heure plus de 2 000 victimes, en Aveyron, la communauté marocaine se mobilise, pour venir en aide aux populations locales, qui pour certaines, ont tout perdu.

C'est un drame qui émeut le monde entier, et l'Aveyron ne fait pas exception à cette règle. Au sud-ouest de Marrakech en pleine nuit le vendredi 8 septembre, un séisme d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter est mesuré au Maroc, le tremblement de terre le plus violent jamais enregistré dans le pays.

Sur place, les dégâts sont terribles, tant matériels qu'humains, puisqu'un bilan en date du dimanche 10 septembre fait état de 2 122 morts et 2 059 blessés, dont plus de 1 404 graves. Très vite, les images font le tour du monde, et glacent le sang de nombreux Aveyronnais.

Il faut dire que la communauté marocaine est bien installée dans le département. Alors très vite, la diaspora, soucieuse de connaître le sort de nombreux amis ou membres de la famille restés au pays, s'inquiète et cherche à prendre des nouvelles au plus vite. "C'était difficile de joindre les personnes installées là-bas. Il y a eu de nombreuses pannes d'électricités et de réseau, alors les téléphones étaient déchargés ou ne passaient pas. Cela a créé beaucoup de panique", retrace le Ruthénois Boubker Ayach, originaire de la région de Taroudant, se situant très proche de l'épicentre survenu dans la province d'Al Haouz.

Responsable de l'Espace Souss, Boubker Ayach est également en lien étroit avec les populations du Haut Atlas. Centre Presse - A. R.

En lien direct avec des communes marocaines

Responsable de l'Espace Souss, supermarché spécialisé dans les produits internationaux à la zone industrielle de Cantaranne à Onet-le-Château, très rapidement, il cherche un moyen de venir en aide aux sinistrés, et ouvre une cagnotte. "Je suis trésorier de l'association Asif, basée en Aveyron, qui a pour but d'aider à développer le village marocain d'Argana et ses alentours. C'était naturel pour nous de tout faire pour aider les populations locales", explique le commerçant.

"Ces aides sont très importantes. Nous avons eu cinq morts à Argana"

Alors la chaîne de solidarité s'active, la collecte est relayée sur les réseaux sociaux et une urne est également placée dans le supermarché castonétois. "On va également essayer d'organiser une soirée couscous caritative avec une association des Costes-Rouges", ajoute-t-il. Ensuite, un membre de l'association supervisera l'opération, et se rendra sur place, à Argana, afin d'apporter les sommes directement auprès des collectivités locales.

Il contacte devant nous Lahcen Amrouch, maire d'Argana, commune particulièrement touchée de la province de Taroudant. "Ces aides sont très importantes, nous remercions tous ceux qui nous accompagnent. Nous avons eu cinq morts à Argana, et de nombreux dégâts matériels. Dans un village proche d'ici, un père a perdu ses quatre filles, son épouse et sa maison, certains se retrouvent avec plus rien."

À la mosquée de Rodez, une permanence de 14 h à 22 h 30

Évidemment, la mosquée de Rodez est elle aussi mobilisée. À partir de ce lundi 11 septembre, elle ouvre une permanence sur place, de 14 h à 22 h 30, permettant de récolter des dons, qu'ils soient financiers ou bien matériels, comme des vêtements, des couvertures ou des produits d'hygiène. "Ces personnes sont démunies, elles n'ont plus rien, s'émeut Mohamed Amachrouk, président de l'association culturelle des musulmans de Rodez. On espère que l'entraide aidera les populations locales à franchir le cap. Si on peut faire quelque chose pour les aider, on doit le faire."

Les prières de nombreux fidèles ruthénois se destinent au Maroc en ces jours difficiles. Centre Presse - A. R.

Et les Ruthénois ne sont pas les seuls à se mobiliser. Du côté de Gillorgues l'association Une plume pour Lam œuvre quotidiennement pour aider les enfants des campagnes marocaines dans leur éducation. "Jeudi, nous avons envoyé 365 kg de vêtements et de fournitures scolaires. Avec les événements survenus, nous avons pour objectif de récolter des dons exceptionnels au profit de villages isolés proches de Marrakech. Nous nous rendons le vendredi 15 septembre sur place, nous en profiterons pour les apporter. De nombreux enfants sont devenus orphelins, c'est horrible", relate la présidente Hakima Faliez.

L'association Une plume pour Lam a récemment envoyé 365 kg de vêtements et de fournitures destinées aux enfants marocains. Repro Centre Presse

"On est tous de Marrakech"

Au sud du département, Mustafa Kechkech, président de l'association cultuelle des musulmans de Millau lance un appel et une collecte similaire sera également organisée du côté de la mosquée de Decazeville. "Dès le lendemain du séisme nous nous sommes mobilisés. Les personnes souhaitant faire un don pour les victimes sont invitées à se rapprocher de la mosquée et de moi-même, nous transmettrons ensuite l'argent directement vers le Maroc", informe Mustafa Kechkech.

En tout cas, tous notent un formidable élan de solidarité. "Toutes les communautés sont présentes à nos côtés, finalement on se rend compte qu'on est tous un peu de Marrakech !", conclut Mustafa Kechkech. En espérant que nombreux se mobilisent.