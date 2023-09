Ce salon qui se tient tous les deux ans depuis 10 ans s'est déroulé du dimanche 10 au mardi 12 septembre. Il consacre également le meilleur fromager du monde. Découvrez aussi quelq sont les meilleurs fromages aveyronnais.



La sixième édition du Mondial du Mondial du fromage et des produits laitiers se termine se mardi 12 septembre à Tours. Organisé tous les 2 ans, il récompense les meilleurs fromages du monde, mais également le meilleur fromager du monde et "un des meilleurs apprentis crémiers-fromagers de France".

En 2021, le Mondial du fromage de Tours a regroupé plus de 2 500 visiteurs professionnels, 152 exposants et 48 nations représentées autour des stands. 855 produits ont été présentés, et goûtés.

Le "Révélation", meilleur roquefort du monde

Pour cette édition 2023, de nombreux fromages de l'Aveyron ont fait partie de l'aventure, et près d'une dizaine d'entre eux ont décroché un médaille d'or. Les voici.

Le roquefort le Révélation , de la fromagerie Papillon (seul roquefort à décrocher une médaille d'or à ce Mondial du fromage, ce qui en fait le meilleur roquefort du monde)

, de la fromagerie Papillon (seul roquefort à décrocher une médaille d'or à ce Mondial du fromage, ce qui en fait le meilleur roquefort du monde) Le rondin , de la fromagerie Papillon

, de la fromagerie Papillon L'estaing et la marotte, de la Coopérative fromagère des Bergers du Larzac.

Le bleu de Sévérac , de la ferme Seguin, Gaec des Grands causses.

, de la ferme Seguin, Gaec des Grands causses. Le goustal "La Bergère" , de Fromages et Terroirs à Roquefort.

, de Fromages et Terroirs à Roquefort. L'écir de l'Aubrac , de la coopérative Jeune Montagne.

, de la coopérative Jeune Montagne. Enfin, trois médailles d'or pour la fromagerie Vernières Frères, avec le Caussenard grand affinage, le fondant de Peyrebrune et le Sotch.

L'Aveyron (et l'Occitanie) encore loin du très haut niveau fromager ?

Ces 10 fromages sont selon ce 6e Mondial du fromage les meilleurs de l'Aveyron, du moins ceux représentés. De nombreux autres fromages "Fabriqués en Aveyron" ont reçu des médailles d'argent (comme le rodez) ou de bronze (comme le roquefort baragnaudes de Société).

Mais aucun fromage du département, comme la région, n'a été sélectionné parmi les 12 fromages participant à la grande finale pour élire le meileur fromage du monde, ce mardi 12 septembre. La France y a placé 10 fromages, contre 1 pour la Suisse et 1 pour le Brésil. Et c'est un époisse, le Berthaut Perrière, qui a été élu champion du monde des fromages, devant le Suisse

Quant au titre de meilleur fromager du monde, il revient au Français Vincent Philippe (Ille-et-Vilaine), devant l'Américain Sam Rollins et le Britannique Nick Bayne.