"C'est immangeable" : quand la critique de Ségolène Royal déclenche "une guerre de la tomate" avec l'Espagne

Une critique de Ségolène Royal envers les tomates espagnoles n'a pas tardé à déclencher de vives réactions de l'autre côté des Pyrénées.

Les mots de l'ancienne candidate à la Présidentielle prononcés à l'encontre des tomates espagnoles ont fait grand bruit. Et ont traversé les Pyrénées aussi vite qu'ils ont obtenu une réponse de la part des Ibériques.

"C'est immangeable"

Rembobinons de quelques jours : sur le plateau de BFM TV, mardi 30 janvier 2024, Ségolène Royal, se montre pour le moins critique envers certains produits ibériques : "Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles ? C'est immangeable. Le bio espagnol est un faux bio. Les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les normes françaises", assène alors la candidate socialiste à la Présidentielle de 2007.

Vives réactions en Espagne

Il n'en fallait pas plus pour réveiller la colère de l'autre côté des Pyrénées. L'association professionnelle espagnole de production biologique a réagi via un communiqué : "Nous ne pouvons pas permettre que des déclarations infondées ruinent tout un secteur". Lors d'une conférence de presse rapportée par l'AFP, Teresa Ribera, ministre espagnole de la Transition écologique, a dénoncé les mots de Ségolène Royal, "une personne qui a eu des responsabilités politiques", les jugeant "inappropriés".

Et pour certains confrères espagnols, c'est tout simplement la "guerre de la tomate" qui a été déclenchée. Le présentateur de la Sexta, Antonio Ferreras, l'a affirmé : "le problème, c'est que les fruits et légumes espagnols sont aussi bons voire meilleurs que les produits français. Et forcément, ça les vexe en France". De son côté, El Pais s'est alors interrogé, se demandant laquelle des deux tomates bios était la meilleure.

Comme le rappelle BFM TV, les agriculteurs français ont leurs homologues ibériques dans le viseur, puisqu'ils pointent les pratiques effectuées sur la péninsule ibérique : ils reprochent à l'Espagne d'inonder le marché français avec des produits à bas, voire très bas prix, et ce en utilisant des quantités bien trop importantes de produits phytosanitaires.

La réponse de Pedro Sánchez

Et parmi les nombreuses réactions qui ont animé les débats, celle du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. "Elle n'a pas eu la chance de goûter aux tomates espagnoles", a taquiné le socialiste, tendant la main à Ségolène Royal : "Je l'invite à venir en Espagne, et elle verra que la tomate espagnole est imbattable".

El tomate español es imbatible. pic.twitter.com/PMBBmL5QQF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 1, 2024

Ce à quoi l'intéressée a répondu, disant "apprécier cette réponse courtoise et l'invitation de Pedro Sánchez. Mais ce qui est clair c’est que, quand les conditions sanitaires sont inégales, alors la concurrence est déloyale. Et nous tire vers le bas : la preuve c’est que le plan écophyto français vient d’être suspendu pour tenter d’égaliser", a-t-elle ajouté en marge d'une longue réponse, sur X (anciennement Twitter).