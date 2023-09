Lassouts. Le Sport quilles n’en finit pas de briller

Trois licenciés lassoutois ont été retenus pour disputer ce samedi 9 septembre les Masters de quilles de Montpellier. Une compétition qui réuni les 10 meilleurs joueurs et joueuses jeunes et les 20 meilleurs séniors et féminines. À cette occasion Théo Fournier, Lucas Lemouzy et Chloé Marcillac ont représenté le club. Hasard de la compétition ils se sont retrouvés dans la même quadrette associée à Marie Sanhes du club de Lunel. Très beau parcours pour nos jeunes qui après 5 parties très acharnées se sont inclinés de seulement 2 quilles dans la finale face à la quadrette menée par Alexa Vigouroux du club d’Inières. Leur progression a été encouragée par des supporters sur place et à distance grâce à la retransmission en direct sur YouTube de la totalité de la compétition.

D’autres Lassoutois "expatriés" sur d’autres clubs ont eux aussi participé : Coralie Mas en féminines qui est allée jusqu’aux demi-finales, Julien Clamens aux côtés du champion de France en titre, et Sébastien Septfonds gagnant du titre des Masters en Sénior.

Autre compétition semaine prochaine par équipe, la quadrette Thomas Lemouzy, Alexandre Capus, Simon Gardes et Louis Conte participera aux Nationaux de quilles à Toulouse regroupant les meilleures équipes de l’année.