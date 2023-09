Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un atlas de la biodiversité verra le jour en 2024 pour recenser faune et flore

Un projet d’atlas de la biodiversité communale, porté par la municipalité de Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, et accompagné techniquement par le parc naturel régional de l’Aubrac, vient d’être lauréat de l’appel à projet lancé par l’office français de la biodiversité. "Un atlas de la biodiversité communale est un projet participatif qui permet de faire un inventaire de la faune et de la flore remarquables sur une commune", explique Bertrand Goguillon, chargé de mission Patrimoine naturel au Parc. "Cela permettra une meilleure connaissance des espèces, de leurs habitats et des enjeux de préservation". "Nous avions envie de mener un projet phare pour la biodiversité de notre commune depuis le début de notre mandat" indique Alix Thurow, élue de Saint-Geniez à l’initiative du projet. Ce projet d’atlas de la biodiversité communale démarrera en début d’année 2024. Il permettra de réaliser des inventaires scientifiques invitant les habitants à y prendre part. Il y aura également des ateliers de science participative, des animations dans les écoles, des interventions de naturalistes auprès de différents acteurs locaux, la création de fiches-actions, de formations, etc. "Tout ce travail devra aboutir à la définition de mesures de gestion et de préservation de notre patrimoine communal", conclut l’élue.