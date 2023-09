La Loubière. Un bon repas de voisins

C’est sous le radieux soleil du dimanche 10 septembre que les habitants de la rue des Abbesses se sont retrouvés, pour la quatorzième année consécutive, pour une journée de convivialité entre voisins. Cinquante convives se sont ainsi rassemblés autour du verre de l’amitié puis d’un délicieux repas typique de l’Aubrac, concocté par l’ami Léo Chauchard. L’après-midi s’est prolongé avec le traditionnel concours de pétanque. La quadrette composée de Géraud, Maëlys, Vincent et David ont gagné ce concours récompensé du fameux et très convoité trophée François 1er. Le succès de cette édition annuelle et l’évident plaisir de se retrouver et de faire connaissance avec les nombreux nouveaux résidents du quartier garantit le renouvellement de cette fête pour sa quinzième édition.