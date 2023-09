Espalion. Une source de bien-être pour les adhérents

Malgré la chaleur, l’assemblée générale de la Retraite sportive s’est tenue en présence de nombreux participants.

Lors de l’assemblée générale de l’association "Le club espalionnais de la Retraite sportive" qui s’est tenue récemment à la salle de la gare, en présence de nombreux adhérents, la présidente, Paulette Négrier a exprimé sa gratitude envers les personnes et organisations qui ont soutenu l’association. Elle a salué les membres du bureau et les animateurs pour leur dévouement. L’importance du soutien communautaire et des partenariats pour promouvoir un mode de vie actif pour les retraités a été soulignée.

Bureau inchangé et appel au bénévolat

La présidente a remercié les encadrants des activités, les membres actifs, les adhérents et les partenaires pour leur contribution. Le rapport moral a révélé une année positive avec 317 adhérents et une participation active à toutes les activités, mettant en avant le lien social et la mission de bien-être de l’association. Le rapport d’activités a montré une année diversifiée, avec des événements tels que des sorties culturelles, des repas, des voyages, et des participations à des événements locaux. Le bureau actuel restera en place jusqu’en septembre 2024, avec un appel à des bénévoles pour soutenir l’association.

Activités 2023-2024

Il a été noté que l’adhésion à l’association s’élève à 41 € pour l’année en cours. Le programme pour l’année 2023-2024 a été dévoilé, comprenant diverses activités avec leurs tarifs d’adhésion respectifs. Ces activités englobent la randonnée (pas de participation financière), la gymnastique, l’animation mémoire, l’aquagym, le Qi Gong, l’activité dansée, la marche nordique, et le tir à l’arc (voir avec l’encadrant).

Animations 2023-2024

De plus, des évènements à venir ont été annoncés, dont un "aligot-saucisses au Buron de Bouals" le 25 septembre ; la participation à "Octobre rose" le 1er octobre ; un voyage d’une journée à Saint-Guilhem-le-Désert et visite des grottes de Clamouse le 19 octobre ; visite guidée du musée Soulages le10 novembre ; le traditionnel repas du Nouvel An le 11 janvier 2024 ; le loto et galette le 8 février 2024 ; un voyage d’une journée à programmer en mars, avril ou juin ; un séjour randonnée en mai ou juin ainsi qu’un voyage découverte du Jura à préciser.

Avec un programme prometteur pour l’année à venir, la Retraite Sportive Espalion continue de prospérer en tant que source de bien-être pour les retraités.