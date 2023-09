Basket-ball : l’Elan Aveyron vers de nouveaux horizons

Les Aveyronnaises quittent la poule Sud-Ouest et vont être confrontées à de nouveaux adversaires ainsi qu’un autre style de jeu au cours de la saison qui débute le dimanche 17 septembre.

À l’Est, tout est nouveau. Ou presque. Pour sa cinquième saison en Nationale 3, l’Elan Aveyron basket change d’horizons. Le club aveyronnais quitte le Sud-Ouest et ses rivaux majoritairement landais, afin de se tourner vers l’est, pour des déplacements vers la Méditerrannée, l’Auvergne, le Forez ou encore la vallée du Rhône. Une poule qu’il avait brièvement fréquentée, en 2019-2020, du temps où il découvrait la division et s’appelait encore Rodez agglo. "Mais depuis, beaucoup de choses ont changé, tempère Nicolas Flottes, l’entraîneur aveyronnais. Il y a eu des montées, des descentes, le Covid… On n’a l’impression qu’une décennie est passée."

"On part un peu à l’aveugle"

Ses protégées devront en tout cas se mettre à jour afin de s’adapter au plus vite à cette nouveauté pour accomplir l’objectif affiché. "Ce serait bien de faire mieux que la saison dernière, que nous avions terminée à la sixième place, avec 11 victoires et 11 défaites", lance le coach, qui compte s’appuyer sur le vécu commun de son équipe au cinquième échelon français. "Des joueuses arrivent dans la force de l’âge, on n’est plus les petites jeunes en train de découvrir la N3", appuie-t-il.

Mouvements et effectif Départs : Ludivine Gamba, Mathilde Mouysset, Abla Sossa.

Arrivées : Lucie Gal, Oumy Gueye, Clara Maury, Maelys Vermande.

Effectif : Justine Goulignac, Marine Routhe, Marine Terral, Audrey Hautcolas, Lucie Gal, Laurine Viguié, Leoni Miravitllas, Faustine Bastide, Clara Maury, Oumy Gueye, Pauline Bouissou, Laura Sincholle, Auréa Laval, Maelys Vermande.

Pour arriver à leurs fins, Pauline Bouissou et ses partenaires devront toutefois réussir à s’adapter au plus vite à leurs nouveaux adversaires. Car ce changement comporte son lot d’incertitudes, à commencer par le manque d’informations sur les futurs opposants. "On part un peu à l’aveugle, concède Nicolas Flottes. Avec mon réseau, j’ai pu récupérer quelques vidéos d’entraîneurs qui ont affronté ces équipes précédemment, mais ça reste assez léger." Toutefois, cela ne constitue pas un trop gros handicap à ses yeux. "Mieux vaut rester focus sur nous plutôt que s’éparpiller sur ce qu’on ne maîtrise pas, assène-t-il. On a déjà pas mal de boulot, avec nos quatre nouvelles joueuses à intégrer (lire par ailleurs), ce qui fait beaucoup de changements pour un groupe qui n’a pas trop l’habitude de bouger. D’autant que ce sont des joueuses qui vont découvrir la division."

"Moins de traquenards"

Le principal changement auquel les Aveyronnaises seront confrontées réside certainement dans le style de jeu de leurs adversaires. "Je m’attends à ce que ce soit plus technique, plus tactique mais moins intense sur le plan physique, avance le technicien. Il y aura aussi moins de salles coupe-gorges que dans les Landes, où on peut parfois jouer dans des petits gymnases, voire sur du goudron. Là où on ira, ce sera moins traquenard."

Deux coups durs en fin de préparation Avant de retrouver la compétition, dimanche, l’Elan Aveyron basket a vu sa fin de préparation émaillée par deux blessures. Auréa Laval a un genou douloureux depuis le dernier match amical. "Ça devrait s’arranger assez rapidement", positive son entraîneur. Il devra en revanche se passer lors des premiers matches des services de Laura Sincholle, victime d’une fracture d’un orteil à cause d’un accident domestique. "Elle devrait être absente entre trois et six semaines", estime Nicolas Flottes.

Ces différences pourraient aussi se retrouver au niveau de l’arbitrage. "Dans les Landes, le basket est plus physique, les arbitres sont assez permissifs sur les contacts, dit-il. Dans les régions où on va aller, la culture est différente, il faudra s’attendre à ce que les arbitres sifflent plus vite. À nous de nous adapter."

Encore de longs déplacements à venir

Ce qui ne change pas, en revanche, c’est que les filles de l’Elan vont se coltiner des déplacements assez longs toute la saison. "Mais ce ne sera pas beaucoup plus long que ce qu’on avait la saison dernière, glisse Nicolas Flottes. On aura une heure de route supplémentaire sur l’ensemble des matches à l’extérieur." Dans ce domaine, le regret est de ne pas se trouver dans la poule des Tarnaises de Cunac-Lescure, promues en N3. "Quand on a vu qu’elles montaient, on se disait qu’on aurait pour une fois un déplacement vraiment court. Ça fait râler de ne pas être avec elles…"