Rignac. Cré’Art a dévoilé de nombreux talents

La nouvelle édition de Cré’Art a connu encore un grand succès que le maire Yves Mazars a su relever dans ses mots de bienvenue lors du vernissage. Il a rendu hommage aux 29 exposants : "Vous apportez une richesse et une diversité des étals exposés. Vous contribuez aux rencontres en faveur de l’art et de la culture avec des créations réalisées avec talent. Vous participez à l’animation du territoire".

Le maire a également remercié tous les bénévoles qui se mobilisent pour que cette animation culturelle perdure au sein du village. Il a tiré un grand coup de chapeau aux jeunes du comité des fêtes à l’initiative de ce rendez-vous gastronomique qui se tient désormais le dimanche autour du four à pain réalisé par ces bénévoles grâce en grande partie à des matériaux offerts par des Mayrannais : "Un repas jambon/pommes de terre cuit au four est servi à l’occasion de chaque édition". Et cette édition n’a pas failli à la tradition car près de 120 repas ont été servis, ce qui dénote l’intérêt des villageois pour cette manifestation.

Yves Mazars a félicité les enfants de l’école et les enseignants de s’associer régulièrement à cette manifestation. Cette initiative a été soulignée par la conseillère départementale Graziella Piérini qui après avoir répété que chaque année on assistait "à une montée en gamme de l’exposition", s’est félicitée de voir que les enfants sont impliqués dans l’art.

Et le public, venu en nombre, n’a pas boudé son plaisir en découvrant la fresque, le calligramme et les enluminures, les dessins représentant des jacinthes réalisés par les écoliers. Chiner, s’émerveiller, échanger, discuter, acheter, manger, se rafraîchir à la buvette et, bien sûr déguster le verre de l’amitié offert par la municipalité : tel était le programme de ces trois jours d’exposition d’art à la salle des Janenques. Les habitués reviendront ! Que les absents se rassurent, il y aura l’an prochain une nouvelle édition.