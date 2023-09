Luc-la-Primaube. Football : l’équipe fanion démarre sur une fausse note

L’équipe fanion reléguée en R3 à l’issue de la saison 2022-2023, espère tirer son épingle du jeu et bien figurer pour cette nouvelle saison qui débutait par un déplacement à Lacapelle Marival. Les jeunes protégés de Franco Vignola ont entamé le match par le bon bout en ouvrant le score par Melhado à la 20e. Les locaux ont égalisé à la 34e et marqué le but de la victoire à la 80e.

L’équipe 2 s’est imposée 1-0 à Druelle (Louis Sola) à l’issue d’un match sérieux avec des joueurs impliqués et concernés. Avec 11 joueurs de moins de 20 ans, à l’issue d’un match sérieux, l’équipe 3 l’a emportée 6-0 à La Bastide Rieupeyroux (Théo Vieilledent (3), Paul Sola (2) et Yanis Puech), une équipe plus costaud et virile. Après avoir mis en place leur jeu, les Luco-Primaubois ont pris le contrôle du match en resserrant les lignes et les intervalles. Pour le premier match de championnat, les U17 recevaient Le Buisson. Malgré une chaleur étouffante, les joueurs ont pris le match à leur compte grâce à une volonté et une maîtrise du jeu au-dessus de leurs adversaires du jour, la mi-temps étant sifflée sur le score de 3-0.

Au retour des vestiaires, les locaux ont inscrit 3 nouveaux buts. Score final 6-0 (buts de Diego Suarez (4) et Dorian Raynal (2)).

Chez les U15, l’équipe 1 s’est imposée 4-2 (Eban, Enzo, Pierre et Melvin) à Saint-Affrique pendant que l’équipe 2 l’emportait 3-2 (Quentin Ruben et Guilhem) en match amical à Montbazens Rignac.

Chez les U13, défaite 2-0 lors du premier match et victoire 1 à 0 lors du deuxième contre Espoir foot 88.

Match nul 1-1 et 2-2 pour l’équipe 2 également face à Espoir Foot 88.