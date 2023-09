Boussac. Une association "en bons chemins"

"Sur les chemins de Boussac et du Ségala" est une association qui a bien trouvé sa voie depuis quelques années déjà. Elle s’est donné tout d’abord comme mission d’ouvrir des chemins et de créer des circuits sur le territoire communal et celui de nos voisins de Gramond et Castanet. Comme chacun sait "celui qui a inventé le vélo y est un jour monté dessus" et cette devise fut mise en place par l’association qui propose désormais un calendrier de balades tout au long de l’année. Pour commencer la dernière assemblée générale, la présidente Sandrine Gayrard a remercié les nombreux présents, les nouveaux arrivants ainsi que François Carrière, maire de la commune, qui représentait la municipalité.

Dans le rapport moral, elle a bien sûr évoqué les randos hebdomadaires qui jalonnent l’année tous les jeudis et le dernier dimanche du mois. Il y eut la participation au Téléthon ainsi qu’aux animations de Noël et la grande organisation de la course d’orientation "la Boussacoise" avec la coopération du CVO de Naucelle : une manifestation qui a réuni 120 participants.

La rando nocturne du mois d’août a accueilli une cinquantaine de participants et s’est terminée par une collation autour du four à pain.

Pour ce qui est des investissements, à noter l’achat de 200 écocups ainsi que d’une enceinte portable qui peut être louée aux particuliers ou adhérents.

La trésorière évelyne Carrière prend ensuite la parole pour faire un état détaillé des finances et de chaque activité qui fait ressortir pour l’exercice précédent un excédent de 245 € et un solde de 4 579 €. Après démission et renouvellement du bureau, la composition de celui-ci est la suivante : présidente : Sandrine Gayrard ; trésorière : évelyne Carrière ; secrétaire : Martine Guibert.

Projections pour l’année

Afin de donner plus de visibilité aux diverses animations, il est envisagé d’adhérer au CSC du Pays Ségali pour 26 € l’année.

Le tarif d’adhésion annuel à l’association reste inchangé à 10 €. Cette assemblée générale s’est clôturée par une petite collation. Bonnes balades à toutes et tous pour la nouvelle saison.