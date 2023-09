Vous voulez essayer les "workations" ? Voici les villes à privilégier

(ETX Daily Up) - L’hybridation des modes de travail a contribué à l’apparition des "workations". Ce mot-valise, dont le pendant francophone est les "tracances", désigne le fait d’exercer son activité professionnelle depuis un lieu usuellement attitré aux vacances. De nombreux actifs s’y essaient et se mettent en quête de destinations où ils peuvent télétravailler tout en profitant d'une certaine qualité de vie.

IWG, leader mondial des espaces de co-working, a établi un classement des 25 villes les plus propices aux "workations" à travers le monde, qu’a pu consulter le site spécialisé Business Money. Ce palmarès a été établi en prenant en compte neuf critères dont la vitesse de l’Internet haut débit, la disponibilité des espaces de travail flexibles ou encore l’accès aux transports.

La première place revient à Barcelone (Espagne), avec un honorable score de 58,5 sur 90. Rien d’étonnant quand on sait que la cité catalane est souvent appréciée des télétravailleurs pour son dynamisme et son climat méditerranéen. Son succès s’explique également par le fait que l’Espagne offre, depuis le 1er janvier 2023, des formules sur mesure pour les nomades numériques. Ces derniers bénéficient d'un permis de séjour et de travail adapté, qui leur permet d’exercer leur activité professionnelle où bon leur semble dans le pays.Barcelone est suivie par Toronto (Canada) et Pékin dans le classement. Si la ville canadienne perd des points en raison de son climat, elle obtient des scores élevés en ce qui concerne le niveau de bonheur de ses habitants et le prix des loyers. De son côté, la capitale chinoise se distingue par la qualité de sa vie culturelle, surtout en matière de musées et de galeries d’art. Les télétravailleurs qui choisissent de poser momentanément leur ordinateur à Pékin devront toutefois s’équiper d’un VPN s’ils veulent accéder à Google et à d’autres sites censurés par les autorités locales. Milan (Italie), New York (États-Unis) et Rio de Janeiro (Brésil) occupent aussi le haut du classement d’IWG. Étonnamment, Lisbonne ne figure qu’en dixième position, bien qu’elle soit souvent désignée comme l’eldorado des télétravailleurs étrangers. Paris apparaît, elle, à la huitième place du palmarès. La Ville Lumière obtient toutefois des notes très basses en ce qui concerne le prix de la nourriture et d’une tasse de café. Découvrez le classement d’IWG des dix villes les plus propices aux "workations" ci-dessous. 1 - Barcelone (Espagne)2 - Toronto (Canada)3 - Pékin (Chine)4 - Milan (Italie)5 - New York (États-Unis)6 - Rio de Janeiro (Brésil)7 - Amsterdam (Pays-Bas)8 - Paris (France)9 - Jakarta (Indonésie)10 - Lisbonne (Portugal)