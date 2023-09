Face à l'inflation, Fabien Roussel appelle à "envahir" stations essence, grandes surfaces et préfectures

Le secrétaire national du Parti Communiste Français (PCF), Fabien Roussel, a tapé du poing sur la table, ce jeudi 14 septembre 2023, dans le cadre de la lutte contre l'inflation.

"Si tout cela n'est pas mis en œuvre..."

Sur Franceinfo, le secrétaire national du Parti Communiste Français (PCF). a d'abord rappelé qu'il "y a des mesures concrètes à mettre en œuvre pour baisser les prix, les bloquer par le bas, rendre du pouvoir d’achat aux Français et augmenter les salaires et les retraites à côté".

Avant de lancer une forme d'ultimatum. "Si tout cela n'est pas mis en œuvre dans les semaines qui viennent, oui, nous appelons à être mobilisés, à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures parce que l’État est responsable."

"Je ne supporte plus un président de la République qui dit 'l’État ne peut pas tout, l’État est impuissant, l’État ne peut pas faire'. S’il ne peut pas faire, il s’en va !"

"Pour moi, c'est comme de la légitime défense"

Relancé notamment sur le verbe employé, à savoir "envahir", le secrétaire national du PCF s'est expliqué : "je suis un partisan de l’action non violente, politique. Quand j’appelle à la mobilisation, c’est parce que je sens qu’il y a une exaspération forte chez nos concitoyens", insistant sur des chiffres récents qui indiquent "qu’un tiers de nos concitoyens se privent d’au moins un repas dans la semaine parce qu’ils n’ont pas les sous pour manger".

Fabien Roussel, qui a pointé du doigt "les prix de l'alimentation qui augmentent de 20%, les prix de l'électricité qui augmentent de 30% en l'espace de deux ans", a martelé : "on se fait plumer comme de la volaille. Cela va durer combien de temps ? On va se laisser plumer sans rien dire ?". Et à l'ancien candidat à la Présidentielle d'enchaîner : "pour moi, c'est comme de la légitime défense. On se fait attaquer, racketter, voler et on ne devrait rien dire ?"

Jean-Luc Mélenchon réagit

Un peu plus tard dans la matinée de ce 14 septembre, Jean-Luc Mélenchon a réagi, dénonçant une "initiative violente" et "purement personnelle. Elle n'a été discutée nulle part, pas même au PCF. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle supposerait dans cette impréparation totale", a complété le candidat arrivé troisième de la dernière Présidentielle.

"De qui se moque-t-il ?", a estimé, pour sa part, François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. "En quoi aller embêter des fonctionnaires de préfecture délivrant des cartes grises ou enregistrant des demandes de mariage, ou même un préfet, va-t-il permettre de lutter contre l'inflation ? En quoi empêcher des clients de faire leurs courses au moment où ils ont du temps libre dans un supermarché va-t-il faire baisser les prix ?", a-t-il embrayé, dénonçant une "violence gratuite".