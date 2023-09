La rentrée est-elle la meilleure période de l'année pour trouver un nouveau job ?

(ETX Daily Up) - Les travailleurs en quête de renouveau se demandent souvent quelle est la meilleure période dans l’année pour candidater à un nouveau poste. Si certains optent pour janvier, d’autres choisissent septembre. Aux États-Unis, cette préférence affichée pour le mois de la rentrée porte un nom : le "September surge".

Cette expression anglophone peut se traduire par la "montée en puissance du mois de septembre". Elle se réfère au fait que de nombreuses entreprises américaines et internationales recrutent à la sortie de l’été, et plus particulièrement entre le jour férié du Labor Day (premier lundi de septembre aux Etats-Unis) et celui consacré à Halloween (31 octobre). Cette tendance en matière d’embauche n’est pas nouvelle mais elle connaît un regain d’intérêt sur TikTok. Pour preuve, le hashtag #septembersurge comptabilise 8,8 millions de vues sur la plateforme. Les vidéos qui y sont associées vantent les mérites du fait de postuler à cette période. "C'est le milieu du troisième trimestre. Les entreprises se rendent compte qu'elles n'ont pas dépensé tout leur budget. Tous les cadres sortent des vacances d'été. Soyez prêts, c'est-à-dire ayez votre CV prêt à être envoyé", explique Chanelle Howell (@chanelle.howell) dans l’une de ses vidéos.





Se tenir prêt

D’autres coachs professionnels présents sur la plateforme sont de son avis et encouragent leurs abonnés à rédiger un CV en béton, à écumer les sites de recherche d’emploi ou encore d'actualiser leur profil LinkedIn pour optimiser leur présence en ligne. L’une d’entre eux, Sonia Sheechoria (@levelupwithsonia), a même conçu un calendrier détaillant les étapes à suivre pour surfer sur cette vague propice à l’embauche.

Cette spécialiste conseille d’enchaîner les cafés et autres rendez-vous informels de "networking" à la mi-septembre, afin de développer son réseau et se créer de potentielles opportunités professionnelles. "Il faut que vous contactiez trois personnes par jour - des personnes de votre réseau - et que vous leur proposiez de prendre un café ou de se rencontrer virtuellement. Il peut s'agir d'anciens chefs ou managers, mais aussi d'anciens collègues qui ont quitté l'entreprise [pour laquelle vous travaillez] et qui ont depuis progressé dans leur carrière", détaille-t-elle dans sa publication.





Toutefois, certains restent dubitatifs quant au fait de chercher un nouvel emploi en septembre. Car la rentrée rime avec reprise des envois de candidatures pour les candidats, après avoir fait une pause pendant l’été. Il est possible que votre CV se perde au sein d’une pile gigantesque. De plus, la plupart des entreprises fonctionnent sur l’année civile. Elles sont plus enclines à renforcer leurs équipes au début de l’année étant donné que les budgets sont tout juste alloués et donc intacts. C’est pourquoi les spécialistes en recrutement conseillent généralement de candidater en janvier, février et mars. Durant cette période, les managers sont souvent pressés de trouver les bons candidats, ce qui raccourcit les délais de recrutement.

Malgré tout, il est tout à fait possible de trouver un nouveau poste au mois de septembre. D’où l’importance, selon les adeptes du "September surge", de se tenir prêt à saisir toutes les opportunités professionnelles qui se présentent à vous. CV, lettre de motivation mais aussi réseaux sociaux… Profitez de la rentrée pour revoir tous les petits détails qui pourraient donner envie à un recruteur de vous sélectionner. Si vous envisagez une reconversion ou un changement de carrière, prenez le temps de faire un bilan de compétences. Cela vous permettra de faire un point sur vos "skills" et donc d’envisager une éventuelle formation pour vous perfectionner ou combler vos lacunes.