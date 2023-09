Le monde du travail balance entre enthousiasme et appréhension au sujet de l'IA

(ETX Daily Up) - La rentrée est souvent un moment propice à l'introspection. De nombreux actifs profitent du retour au bureau pour faire un point sur leurs compétences et leurs modes d’organisation. Ce qui fait surgir la question de l’intelligence artificielle. Un grand nombre d’actifs sont globalement enthousiastes, mais également craintifs, à propos de l’arrivée de cette technologie dans leur vie professionnelle, selon un nouveau sondage.

Cette enquête mondiale a été menée par LinkedIn auprès de plus de 29.000 professionnels d’une vingtaine de pays, dont la France, les États-Unis, les Philippines et les Émirats arabes unis. Elle montre que les actifs sont plutôt enthousiastes quant aux perspectives que laisse entrevoir l’IA dans la sphère professionnelle.

En effet, 58% d’entre eux pensent que cette technologie modifiera considérablement leur façon de travailler durant l'année à venir. L’écrasante majorité des travailleurs interrogés (84%) sont convaincus que l’intelligence artificielle les aidera à progresser dans leur carrière, tandis que 45% pensent qu’elle rendra leur quotidien professionnel plus agréable.Plus agréable, mais surtout plus propice à un équilibre avec leur vie personnelle. Quelque 45% des répondants pensent que l’intelligence artificielle transformera leurs journées de travail, ce qui leur permettra de se consacrer davantage à leurs obligations sociales et à leurs loisirs. D’autres comptent mettre ce temps libre à profit pour réseauter (30%) ou encore acquérir de nouvelles compétences (39%). D’une manière générale, les travailleurs ont la conviction que l’IA pourrait avoir un impact positif sur leur emploi, en les aidant à développer des projets et des objectifs à long terme.

Mais cela ne les empêche pas d'avoir des craintes et des réserves vis-à-vis de cette avancée technologique. Ainsi, près de la moitié des actifs ont peur de ne pas en savoir assez sur l’intelligence artificielle (49%), et 39% se sentent dépassés par l'ampleur des changements qu’elle pourrait susciter sur le marché du travail à l’avenir. C’est pourquoi certains professionnels se sentent obligés de feindre la maîtrise. Quelque 39% des personnes interrogées admettent qu'elles font semblant d’en savoir plus sur l'IA devant leurs collègues pour paraître "dans le coup".