Les cours ont repris à Laurière

La reprise des cours est effective à l’école du club de tennis sur les terrains de Laurière. De nombreuses inscriptions ont été réalisées lors de la journée passport mais il est encore possible de rejoindre le club.

Cette école s’adresse aux tout jeunes, filles et garçons, à partir de 4 ans jusqu’à 18 ans. Les cours se déroulent essentiellement les mercredis et samedis toute la journée, ainsi que les vendredis en fin d’après midi. Plus de renseignements au 06 95 28 13 71 ou au 06 70 38 51 84. Deux séances d’essai sont prévues pour tous les débutants et l’aide Pass Sport est acceptée. Séance des cours collectifs féminin le lundi 19 h, avec Kelly. Au début de cette nouvelle saison, c’est aussi la reprise des compétitions avec la Coupe Écureuil, véritable championnat par équipes départementales. En division 1, l’équipe fanion du TCV s’est imposée à Espalion 1 (4 à 1) avec les victoires de Titouan et Valentin en simples et double mais devait s’incliner à Capdenac 1, formation aux classements supérieurs.

Prochaine rencontre ce dimanche contre Rodez 2, à Villefranche. En division 2, l’équipe 2 du TCV recevait La Fouillade 1 et s’imposait 3/1. Victoire en simple de Frédéric, Camille et Victor. Capdenac 3 forfait, les Villefranchois se déplaceront ce dimanche à Firmi/Decazeville pour une 1re place qualificative.