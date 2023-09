Druelle Balsac. Un forum des associations très suivi !

Pour la deuxième année consécutive, la salle des fêtes de Druelle village avait fait le plein, vendredi 8 septembre, pour le forum des associations organisé par la mairie. De nombreuses associations y ont tenu un stand pour présenter leurs activités et rencontrer les habitants. Petits et grands se sont déplacés pour cet évènement, afin de renouveler leurs adhésions, découvrir de nouvelles disciplines sportives et culturelles ou s’investir bénévolement dans une des 30 associations présentes.

Démonstrations de twirling-bâton, kobudo, buggy ou dégustation de bouchées et pâtisseries confectionnées par le club cuisine, initiation à la peinture ou rencontre des bénévoles des comités des fêtes et des associations de parents d’élèves… Un bon moment d’échanges et de découvertes grâce aux bénévoles qui portent la vie associative, foisonnante, sur la commune ! Merci à eux ! Le Sydom 12 était également présent pour sensibiliser le public sur le tri et le recyclage.

Si, pour une raison ou pour une autre, vous avez manqué le forum, retrouvez la liste des associations sur le site de la mairie : www.druellebalsac.fr/culture-sport-et-loisirs/associations/