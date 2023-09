CARTE ANIMÉE. Orages : 4 départements du littoral atlantique en vigilance jaune, un épisode méditerranéen attendu samedi en Occitanie

Météo France a prévu une journée plutôt calme, ce vendredi 15 septembre, du moins jusqu'en fin d'après-midi, car la soirée et la nuit seront par endroits chaotiques.

C'est une journée de vendredi plutôt calme que prévoit Météo France ce 15 septembre, avec un ciel dégagé, un peu plus nuageux dans le sud du pays. Ce temps clément, avec des températures atteignant les 30°C dans le Sud-Ouest, va durer jusqu'au millieu de l'après-midi, puisque selon les prévisionnistes, place à partir de 16 heures aux orages avec quatre départements du littoral atlantique en vigilance jaune :

Charente-Maritime

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Ce risque d'orages pourra atteindre le Finistère en soirée ou dans la nuit.

Un nuit agitée sur le littoral méditerranéen

Mais pourtant, ce n'est pas là que les pluies et les orages les plus virulents tomberont. Dès la soirée et peu à peu durant la nuit de vendredi à samedi, des pluies orageuses venues des Baléares s'installeront sur le littoral méditerranéen, de Perpignan à Marseille. Selon Météo Express, ces pluies orageuses et souvent intenses vont s'avancer dans les terres, le Languedoc et les Cévennes notamment, avec des risques d'inondations.

Pluies orageuses sur l'Occitanie samedi

Samedi 16 septembre 2023, ces pluies orageuses seront bien installées dans tout le sud-est du pays, mais aussi sur l'Occitanie (Gard, Lozère, Hérault, Aveyron, Tarn, Aude.

Selon Infoccitanie, "un épisode méditerranéen va frapper l’Occitanie ce samedi. Cet épisode pourrait être de forte intensité. Les dernières données météorologiques font état d’un risque d’orages diluviens et stationnaires, dans le Languedoc".