Cransac. Les rencontres entre curistes s’accélèrent

Désormais les "rencontres curistes" se déroulent tous les 15 jours au lieu des trois semaines comme c’était le cas depuis le début de la saison thermale.

Nous sommes au début de la haute saison et les curistes sont plus nombreux" précise Nicolas Jacquemin le directeur des thermes, qui avoue en suivant son optimisme "pour atteindre la barre des 4 000 curistes traités en fin de saison".

Pour la municipalité cransacoise, c’est Marie-Line Delansay qui a accueilli les curistes. Après avoir présenté la ville de Cransac, elle a annoncé à la centaine de curistes présents, les animations spécifiquement cransacoises.

Ensuite, c’est Flora Cavaroc pour l’Office de Tourisme qui a disséqué l’agenda des sorties et des animations sur l’ensemble du territoire. En suivant, elle a invité les curistes à ne pas hésiter à franchir les portes de l’OT pour tout renseignement.

Nicolas Jacquemin a rappelé que cette année 2023, était celle d’un double anniversaire pour le Thermes. Les 60 ans du renouveau thermal sur Cransac et les 20 ans de l’actuel bâtiment.

À ce sujet, il a invité les curistes à voter pour élire les meilleurs clichés du concours photo. Il les invite à découvrir la très belle et très originale œuvre de street art réalisé par l’artiste suisse Antoine LPVDA, sur un des "fronts" de l’établissement thermal.

"Nous sommes donc dans ce que l’on considère la haute saison et conjuguée à l’ouverture des cures nocturnes, cela a pour effet d’augmenter nos effectifs, en mettant en place une seconde équipe pour les soins", conclut Nicolas Jacquemin. Pour terminer, ce sont les partenaires gourmands, qui ont présenté et fait goûter leurs produits et plus si affinités.

Au niveau de la tombola, si les curistes locaux sont les plus nombreux, à ce tirage, les gagnants venaient du Nord, de l’Orne, de l’Allier et de la Moselle.