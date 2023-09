Rignac. Reprise des cours de yoga

"La concentration se fait sur le processus de l’action plutôt que sur son objectif". Pour une recherche d’harmonie de son corps, il faut s’inscrire aux cours de yoga que dirige Nathalie Bessettes, la professeur de yoga le lundi et le mardi à 15 heures à l’espace André-Jarlan. Cette discipline est un système de pensée indienne, une discipline millénaire, une philosophie originale qui propose de changer de mental en passant par le corps, le but étant de prendre conscience de son corps et de son souffle. Des adeptes de cette discipline viennent régulièrement à la recherche de postures asanas, un mot qui signifie rester, s’asseoir, être : " Il faut trouver la bonne position à travers des postures et des exercices de respiration, dans la recherche d’une détente, d’en lâcher-prise jusqu’au moment où l’on se sent serein, libre dans l’effort ".