Aubin. Après 41 ans au sein de la mairie, Cathy Besse a fait valoir ses droits à la retraite

Après avoir travaillé 41 ans au sein de la ville d’Aubin, dont 40 ans au portage des repas à domicile, Cathy Besse a fait valoir ses droits à la retraite.

Pour franchir le pas, vendredi dernier à la salle Pierre-Beffre d’Aubin, elle avait convié élus d’aujourd’hui, d’hier… ainsi que le personnel communal qu’elle a côtoyé au cours de ce long bail, mais aussi des particuliers qui ont bénéficié de ce service. Ce qui fait que c’est une grosse centaine de personnes qui sont venues lui souhaiter une bonne retraite.

Elle a connu six maires

Si elle a connu six maires, c’est celui actuel Michel Baert qui lui a rendu un vibrant hommage. "Cathy, c’est l’illustration humaine du service public. Une conscience professionnelle qui va bien au-delà du service de portage des repas. Votre disponibilité, votre joie de vivre, votre bienveillance et votre écoute sont votre marque de fabrique. Vous avez su faire de ce service l’un des piliers sociaux de la mairie, car votre parcours correspond à la distribution de plus de 400 000 repas. Merci, bravo et bonne retraite", termine l’édile. "Je ne me suis jamais forcée, je suis comme ça" assure Cathy qui retrace son parcours. "J’ai débuté en septembre 1982, à la maison de retraite où je suis restée un an. Ensuite en octobre 1983, j’ai intégré le service de portage des repas à domicile, et cela jusqu’au 31 juillet 2023, soit 40 ans. Un travail qui m’a procuré beaucoup de bons moments, et favorisé de belles rencontres. J’ai beaucoup de souvenirs et énormément de plaisir quand je rencontre les personnes que je livrais, et avec lesquelles j’ai tissé des liens. Désormais, je vais profiter de ma famille et de la vie, car elle est belle à vivre même si elle est parfois douloureuse. J’irai me promener dans la Vaysse et ailleurs avec mon mari Denis, des choses simples que je n’avais pas forcément le temps de faire auparavant", termine Cathy, très émue par le discours du maire mais aussi par la présence de toutes ces personnes qui l’ont couverte de fleurs et de cadeaux.