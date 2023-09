Auto : Jean-Michel Da Cunha les met tous à terre au rallye de Decazeville !

Se découvrant une passion pour le rallye terre, le spécialiste de l’asphalte a pris les devants du premier Terre de Découverte ce samedi à Decazeville. Éclairage.

Spécialiste de l’asphalte, Jean-Michel Da Cunha, qui compte de nombreuses victoires dont le Rouergue en championnat de France et la coupe de France des rallyes, s’est lancé tout récemment dans les rallyes terre.

Il a eu des débuts mitigés en coupe Clio lors du terre de Lozère fin août. " J’ai connu de multiples crevaisons et je n’ai pas pu m’exprimer comme je l’aurais voulu ; mais les courses sur terre sont vraiment super, éclairait ce samedi le Bozoulais avant d’enchaîner : Tout est différent, la glisse, le pilotage ; mais on prend énormément de plaisir. En plus, j’aime bien le format de ces courses où tout est concentré sur le week-end (les reconnaissances ont lieu le matin avant le départ de chaque étape et le parcours n’est divulgué aux concurrents qu’à ce moment-là, NDLR)" Un plaisir de piloter sur terre qui a conduit le plus célèbre des rallymen aveyronnais en activité à s’inscrire au tout nouveau venu, le Terre de Découverte, à Decazeville.

Une épreuve concoctée par l’écurie Défi Racing et Yves Sanhes son maître d’œuvre, dont le départ a été donné ce samedi. C’est au volant d’une Citroën C3 de la catégorie reine, celle des R5/Rally2, qu’il a pris le départ. "C’est vraiment super de courir dans un cadre aussi exceptionnel ; qui plus est ici tout est regroupé au même endroit ", a-t-il précisé. Cette découverte du rallye terre à même incité "l’asphalteur" à s’inscrire au prochain rallye des Cardabelles du côté de Millau. Toutefois, pas question de reconversion.

"Je vais continuer à courir sur asphalte en pimentant la saison de quelques participations à des épreuves sur terre." En 2024, on devrait ainsi le retrouver à la Découverte mais également au Terre des Causses et aux Cardabelles ainsi que peut-être au Terre de Lozère. L’année prochaine devrait donc être bien remplie pour le Bozoulais toujours aussi motivé lorsqu’il se trouve derrière un volant. Un volant qu’il manie donc aussi bien sur asphalte que sur terre puisque ce samedi soir à l’issue de la première étape, il se trouvait en tête du général provisoire, une performance saluée comme il se doit par le public qui avait répondu présent en masse, au grand bonheur des organisateurs.

Si le Ruthénois Christian Marti (Skoda Fabia), spécialiste du championnat de France terre depuis de nombreuses années, avait pris les devants lors de la première spéciale avec quasiment deux secondes d’avance sur la C3 de Da Cunha, il devait laisser le leadership au Bozoulais qui améliorait son temps de près de 8 secondes lors du deuxième passage ; ce qui lui permettait de prendre le leadership provisoire avec plus de 5 secondes d’avance.

De quoi faire transformer l’essai sur terre en laissant son nom sur la première ligne du palmarès de l’épreuve ? Réponse après les trois spéciales et 25 bornes au menu ce dimanche.