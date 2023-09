Aveyron : cette médiathèque vous attend pour un tournoi de Mario Kart

À la médiathèque Aubrac-Laguiole, une console Nintendo Switch est mise à disposition gratuitement jusqu’au 6 octobre, avec une sélection de 23 jeux pour tous les publics.

Et ce n’est pas tout puisque le samedi 30 septembre, de 14 h 30 à 16 h 30, la médiathèque organise également un tournoi Mario Kart Live, avec un circuit construit dans la médiathèque elle-même. Un circuit que vous pourrez parcourir grâce à une caméra sur la voiture. Grâce à la réalité augmentée, venez vivre une expérience inédite, négocier les virages serrés entre les étagères de la médiathèque et tenter de gagner la course !

Comment s'inscrire ?

Pour réserver un créneau Nintendo Switch ou pour vous inscrire au tournoi Mario Kart Live, inscriptions obligatoires auprès de la médiathèque Aubrac-Laguiole : 05 65 51 15 37 / ou mediatheque.aubrac-laguiole@ccacv.fr.

Cet équipement fait partie des ressources numériques prêtées par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron.