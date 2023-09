Basket-ball : l’Elan Aveyron n’a pas tenu le choc contre Canet

Après avoir rivalisé avec les Catalanes, prétendantes à la montée en Nationale 2, les protégées de Nicolas Flottes ont cédé (58-67), dimanche 17 septembre, lors de la première journée de N3.

Pour commencer cette nouvelle saison, l’Elan Aveyron s’attaquait à du lourd. Dimanche 17 septembre, les protégées de Nicolas Flottes accueillaient Canet-en-Roussillon, qui fait partie des favoris à la montée, que la formation catalane a manqué la saison dernière. Et si les Aveyronnaises se sont inclinées (58-67) pour ce match de reprise, il est des défaites dont on ressort grandi : ce qui est le cas pour les filles de l’Elan Aveyron.

Elles se sont jetées dans la bataille dès la première minute et bien leur en a pris, rivalisant d’égal à égal avec leurs adversaires. Mieux, les joueuses de l’EAB ont pris l’avantage au tableau d’affichage, pour ne plus le céder jusqu’à la pause (32-29). Elles ont mis de la vitesse, de l’organisation avec à tour de rôle, Marine Terral et Justine Goulignac à la manœuvre. Et comme les shooteuses avaient un bon pourcentage de réussite aux tirs, le rendu à la pause donnait espoir aux Aveyronnaises.

Mais au troisième quart-temps, les Catanales ont changé de visage. L’expérimentée capitaine Laurie Datchy a rameuté son groupe, qui a mis plus d’impact dans les actions, bloquant tous débordements des locales. La capitaine de Canet en a profité pour réaliser un 100 % aux lancers francs. Et ses accélérations fulgurantes ont mis à la peine les Aveyronnaises.

Ce quart-temps a logiquement vu les visiteuses passer devant au score. Et ce n’était que l’avant-goût d’un dernier quart-temps qui a fait des ravages dans la défense de l’EAB. Dépassées en rythme, les filles de Nicolas Flottes ont rendu, hier une copie qui inspire des perspectives positives.

La réaction Nicolas Flottes, entraîneur de l’Elan Aveyron On a fait le match qu’on voulait faire. Sur la deuxième partie de la rencontre, il nous a manqué de l’adresse et on a perdu trop de ballons. Dans l’ensemble, je suis satisfait de notre prestation compte tenu de l’adversaire. Sur la fin, il nous a aussi manqué du physique. Un manque de carburant qui nous coûte cher.

Élan Aveyron : Laval 4 points, Viguié 7, Terral 3, Routhe, Goulignac 3, Hautcolas 3, Miravitllas 4, Vermande 2, Bouissou 11, Gal 12, Gueye 9.

Canet : Chabrolle, Margouet, Filarova 16 points, Pilon 2, Fesquet 3, Carbo 7, Belhandouz 4, Sausse 4, Ferranet 5, Datchy 26.