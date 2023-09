Les aînés en voyage dans le Sud

Durant trois jours, les aînés de Saint-Cyprien et de Noailhac sont partis à la découverte du Sud.

Levés tôt, ils ont effectué une petite croisière sur le Canal du Midi au départ du port de Carcassonne qu’ils ont visité l’après-midi, après avoir dégusté un bon cassoulet. Des guides locaux ont présenté l’histoire de la cité médiévale en sillonnant les ruelles près des remparts puis au sein du château comtal.

Après avoir dîné et passé la nuit dans un hôtel près de Narbonne, la visite des carrières de marbres rouges et multicolores, utilisés pour de nombreux monuments dont le Trianon de Versailles ou la basilique Saint-Sernin de Toulouse, s’est déroulée, comme tout le séjour, sous des températures agréables autour de 27°. Après un bon déjeuner au restaurant de l’ancienne marbrerie, direction l’Oulibo sur les traces de l’histoire de l’olivier avec dégustation commentée d’olives Lucques du Languedoc et d’huile d’olives. Avant de rentrer à l’hôtel, un arrêt à Gruissan a permis de flâner le long de l’étang ou jusqu’aux ruines du château. Le jeudi matin, après la visite du mas ostréicole de la Ferme marine près de Marseillan et présentation des machines des ostréiculteurs, le déjeuner autour d’un buffet de fruits de mer à volonté, d’huîtres et de moules gratinées, de soles ou de seiches à la plancha, a ravi les papilles des convives.

La digestion s’est faite lors de la visite du jardin Saint-Adrien commentée par la propriétaire. Ce jardin spectaculaire autour de quatre étangs a été élu jardin préféré des français en 2013 dans l’émission de Stéphane Bern.

Après le pot de l’amitié offert, c’est le retour à Saint-Cyprien où chacun est rentré ravi de ce séjour différent, sur des sites insolites, dans une ambiance chaleureuse.