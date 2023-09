Onet-le-Château. Les ateliers Pitchouns Pati’Onet reviennent

Votre enfant a entre 0 et 3 ans, poussez les portes de la ludothèque et découvrez de nouveaux ateliers dédiés à la parentalité… Gratuits et sans inscription, ils vous permettront de profiter de moments de partage propices à l’éveil de votre bambin. De mai à juillet, la référente famille du Patio et la ludothécaire vous proposent des thématiques variées et adaptées à la petite enfance. En voici le planning jusqu’à la fin de l’année : vendredi 13 octobre "Manipulation, fabrique ta pâte à modeler", vendredi 17 novembre "Motricité et baby gym" et vendredi 8 décembre "Ludothèque, quel jouet sur ma liste ?".

Infos et renseignements : 05 65 77 25 04 ou csmlepatio@onet-le-chateau.fr.