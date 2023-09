Bozouls. Une nouvelle association de théâtre "Art Valytude" voit le jour

Valérie Besse a la chance de pratiquer son métier de professeur de théâtre, artiste peintre et art thérapeute. Elle a suivi des formations de théâtre sur Paris avec des écoles de prestige. Niels Arestrup, Jean Périmony, également le grand Marcel Marceau lui ont donné l’envie, le goût d’être sur scène et de partager cet art avec des personnes d’une richesse humaine sans aucune mesure.

Le théâtre l’habite depuis son plus jeune âge. Comédienne depuis plus de vingt ans et metteur en scène depuis de nombreuses années auprès d’un large public : les enfants, les adolescents, les adultes ainsi qu’auprès des structures accueillant des personnes en situation de handicap.

La nouvelle association "Art Valytude" permettra aux personnes de pratiquer le théâtre à Bozouls, elle est basée au Centre Social et d’Initiatives. Concernant les interventions de théâtre, un travail est fait particulièrement sur la gestuelle, l’expression par le verbal et le non-verbal, des exercices d’improvisation, des textes contemporains tout en musique avec un réel travail d’acteur, le mime également y aura toute sa place. Grâce au théâtre on peut explorer différemment des talents artistiques qui sont propres à chacun en les assimilant au théâtre ! "Vous apprendrez aussi à dépasser vos craintes, la timidité, à prendre confiance en vous en vous surpassant et en travaillant également sur l’estime de soi", indique Valérie

Les pratiquants auront toutes les cartes en main à la fin de l’année, pour une représentation théâtrale, avec un spectacle de qualité afin de jouer au sein de la nouvelle salle des fêtes, "Les Cardabelles" qui ouvrira probablement ses portes à la fin du premier trimestre 2024 à Bozouls.

Les cours de théâtre sur Bozouls sont ouverts : le mardi de 17h30 à 19h pour les enfants de 7 à 12 ans ; le mardi de 19h à 20h30 pour les adolescents ; le jeudi de 18h à 19h pour les enfants "l’éveil" 4 à 6 ans ; le vendredi de 20h à 21h30 pour les adultes

Pour de plus amples renseignements et inscriptions contact dès à présent au : 06 37 36 91 35.