Au tour de Boisse-Penchot d’être rattrapé par le street art !

Après Decazeville, Cransac, Aubin, Viviez et bientôt Livinhac-le-Haut, le Bassin – vallée du Lot poursuit son histoire d’amour avec le street art. C’est au tour de Boisse-Penchot de prendre des couleurs et de présenter une nouvelle fresque qui devrait être tout aussi superbe que les précédentes qui égayent et singularisent le territoire.

Un artiste portugais de renommée internationale

L’artiste portugais Antonio, de renommée internationale, intervient sur la cuve à eau (sécurité incendie) de l’entreprise Usicap (usinage mécanique), situé le long de l’axe routier, sur la gauche direction Capdenac, avant l’entrée du village.

L’artiste y travaille durant cinq jours environ, avec une importante surface à peintre, 190 m2, et une œuvre circulaire à réaliser, pas simple. Au niveau technique, c’est également un défi car les gratteurs sont habitués à intervenir généralement sur des murs, de la pierre ou du béton. Là, Antonio peint sur du métal.

Outre cette fresque qui représente des oiseaux, un autre artiste tout aussi renommé va intervenir sur les murs le long des berges Lot, du 22 au 28 septembre.

Boisse-Penchot s’embellit et le territoire devient un haut lieu d’art urbain du Grand Sud.