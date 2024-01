Boisse-Penchot. Le maire a présenté ses vœux

Francis Cayron a accueilli les habitants de Boisse-Penchot pour les vœux 2024 de la municipalité à la salle des Fêtes. "Bienvenue aux nouveaux arrivants" furent ses premières paroles, suivies des hommages aux disparus de l’année. Ila fait un bilan réaliste de l’année 2023, avec son lot de crises internationales et leurs répercussions en France, notamment sur le plan économique et surtout sur la morosité planante. Il a souligné les difficultés des petites communes qui doivent faire face à une augmentation de leurs prérogatives, sans contrepartie financière. L’ambiance générale est d’après le maire propice aux invectives et agression envers les élus locaux. Malgré cela Francis Cayron confirme qu’il continuera d’inscrire la gestion de Boisse-Penchot dans la ligne des économies d’énergie pour l’écologie et l’équilibre des comptes communaux. "Les achats fonciers et immobiliers comme la cité des Tannins récents ont décalé d’autres projets, mais ils seront réalisés !". Francis Cayron remercie enfin les agents et conseillers municipaux qui lui ont permis de conserver le bon cap. Deux galettes géantes de chez Cayla Alcouffe furent dégustées pour le bonheur des petits et des grands.