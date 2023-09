Salles-Curan. Balade tarnaise pour le club des Chênes

C’est une belle journée qui s’annonçait pour le club des Chênes qui, jeudi, avait convié ses adhérents, voisins et amis à une sortie tarnaise. Partis tôt le matin, ils étaient attendus à Cordes-sur-Ciel par une jeune guide qui les a accompagnés jusqu’en haut du village en petit train. Chemin faisant, elle leur a ouvert les yeux sur les magnifiques façades sculptées, leur a conté l’histoire de ce village cathare.

Après le repas de midi pris à Albi près du Marché couvert, une promenade en gabarre était prévue au pied de cité épiscopale entre la jetée sous le Pont neuf et le port de Pratgraussals. La guide a expliqué le rôle des gabarres, celui des nombreux moulins situés sur le Tarn, la flore et la faune vivant dans l’eau et sur l’eau.

Une pause pour admirer les jardins à la française du Palais de la Berbie avant la visite de la cathédrale Sainte-Cécile où la guide, qui connaissait sa cathédrale sur le bout des doigts, a commenté et expliqué tout ce qui pouvait l’être. De l’avis de nombreux participants, ce voyage en appelle un autre pour découvrir le musée Toulouse-Lautrec et les rues du vieil Albi.