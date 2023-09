Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Belle réussite pour l’édition 2023 du forum des associations

Le centre social du pays d’Olt a organisé, le samedi 9 septembre, son traditionnel forum des associations, sur le cours haut à l’ombre des platanes. Sous un magnifique soleil, 28 associations et 7 clubs du Centre social ont accueilli de nombreux visiteurs pour promouvoir leurs activités, leur faire découvrir leur discipline et leurs passions. Le sport, la culture, les aînés, la solidarité, chacun des visiteurs pouvait trouver chaussures à son pied. Beaucoup sont venus pour inscrire leurs enfants, mais les adultes ont également trouvé de quoi s’occuper. C’était aussi l’occasion d’accueillir et de rencontrer des nouvelles personnes, récemment arrivées sur la commune et de leur présenter les différents services proposés par le Centre social.

Dans la matinée, la municipalité, représentée par Mme Philippe et M. Vidal, a partagé un moment privilégié avec les présidents et bénévoles d’associations. Ces élus ont souligné le succès de cette édition 2023 et l’importance des associations pour le village : "Elles font vibrer et vivre notre bourg tout au long de l’année." Les associations, quant à elles, étaient "heureuses et satisfaites des inscriptions et contacts pris", comme le souligne Mélanie Bouteille, directrice du Centre social. Le président, Charles Fastré s’est félicité de cette belle réussite, autant quantitativement que qualitativement : "Cela montre le dynamisme de notre territoire".

Un guide des associations et activités actualisées a été édité et distribué lors du forum, il est disponible à l’accueil du Centre social.

Bonne rentrée associative à tous !