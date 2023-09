Rignac. Les métiers de la piscine se remettent dans le bain au lycée professionnel

Chargée de mettre en place la politique et la stratégie de développement de l’organisme de formation baptisé "Format’Cap" au sein du lycée professionnel, Delphine Bilhoto-Nogueira s’est attelée à la restructuration des métiers de la piscine qui occupent depuis une année les anciens locaux de l’école Saint-Joseph dans la rue de l’Industrie.

Pour ce, Andy Favrou vient d’être recruté : " Je suis originaire de Vendée et je suis formateur dans un CFA de ce département". Il aura en charge les sept élèves en première année de BEP et les dix élèves en deuxième année : "Pour les jeunes titulaires d’un CAP ou d’un bas professionnel, il est encore temps de s’inscrire pour rejoindre la première année de formation" précise Delphine, soucieuse de satisfaire les entreprises à la recherche de main-d’œuvre qui ne cessent de la solliciter.

L’action du formateur ne s’arrêtera pas aux élèves scolarisés dans l’établissement : " Nous allons développer l’apprentissage en alternance avec des sessions de treize semaines en formation théorique pour des salariés qui sont en entreprise".

C’est la mission de Delphine qui établit un programme sur un catalogue qu’elle va diffuser afin de répondre aux divers professionnels : " Développer et redorer l’image des métiers de la piscine sont nos ambitions" confie Andy Favrou. Plus de renseignements au 05 65 64 59 33 ou format.cap.rignac@gmail. com