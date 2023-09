Millau : "Ce n'est pas une question d'ego" affirment, en chœur, les élus municipaux démissionnaires 

Ce vendredi 15 septembre, les élus du groupe "Vraie pluralité" ont répété leurs griefs envers la maire Emmanuelle Gazel qui a "coupé le dialogue".

À l’heure, ce vendredi 15 septembre, d’exprimer les raisons de leurs démissions annoncées par communiqué mardi 12 septembre, les élus du groupe "Vraie pluralité" ont voulu parler… vrai. "Il ne s’agit pas d’un coup politique", assène Corine Mora. "Nous n’avons pas l’intention de nous engager sur une liste pour de prochaines élections." Corinne Compan rappelle l’origine de l’engagement. "Nous étions là pour les Millavois avec le souhait de travailler en commun. Ce n’est donc pas une question d’ego." Tous approuvent.

"C’était complètement verrouillé, pratiquement depuis le début du mandat", déroule Martine Bachelet. "On nous disait ce qu’on devait faire, dire. La Maire n’a pas retiré les délégations, elle les a vidés et coupé le dialogue. Il y a des sujets qu’on apprenait par l’extérieur." Politiquement Frédéric Laur, pointe qu’"il y a déjà douze élus majoritaires, sur trente-cinq, en moins."

"Elle n’aura plus les enquiquineurs"

Pas de quoi, cependant, regretter l’alliance de la gauche millavoise en 2020. "Nous avons été précurseurs, avant la Nupes, et c’est qui nous a permis de remporter la ville." Emmanuelle Gazel, qui "gère la ville à bout de bras, n’aura plus les enquiquineurs. Mais cela nous fait quelque chose."

Aux accusations de "faire monter le Rassemblement National" Frédéric Laur répond que "chaque organisation politique joue sa partition. Dans le pire des cas, s’il y a des élections précipitées, le dernier mot sera pour les Millavois. Et nous leur faisons confiance."

Une possible réélection d'Emmanuelle Gazel ?

Frédéric Laur fait même l’hypothèse d’une possible réélection d’Emmanuelle Gazel. "Peut-être que nous nous trompons." Mais pas au point d’avoir des regrets. Toutes et tous l’affirment. "On va continuer à défendre le social" insiste Corinne Compan. "Nous ne nous sommes pas engagés pour faire carrière", poursuit Bernard Grégoire. "Être élu ce n’est pas un métier. Au contraire, ce sont des emmerdements !"

Dans l’attente de la validation officielle de leurs démissions par la préfecture, "d’ici un mois" précise Martine Bachelet, les ex-élus "regarderont les prochains conseils sur Youtube."